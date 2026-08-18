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सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर पर भाजपा नेताओं का पुराना वीडियो 15 अगस्त को शेयर करने का आरोप

कांग्रेस पर भ्रामक दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए भाजपा दल रायपुर पुलिस थाना में दोनों नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाने पहुंचा.

Supriya Shrinate and Neha Singh Rathore
छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 10:18 AM IST

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रायपुर: भाजपा के संगठनात्मक कार्यक्रम के पुराने वीडियो को स्वतंत्रता दिवस के दिन का बताकर सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में भाजपा ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. सोमवार को भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने सिविल लाइंस पुलिस थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई के साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.

भाजपा प्रतिनिधि मंडल के शिकायत पत्र में बताया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर और एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल @GenZ_of_India द्वारा कुरुद जिला धमतरी में 22 मार्च 2026 को आयोजित 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान' के दौरान पार्टी ध्वज फहराए जाने की फोटो और वीडियो को जानबूझकर 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस का बताकर प्रसारित किया गया. हैंडलर द्वारा यह झूठा दावा किया गया कि भाजपा जनप्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर पार्टी का झंडा फहराया गया है. इस तरह स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पुराने वीडियो को नए संदर्भ में प्रस्तुत कर जनता के बीच भ्रम, राजनीतिक तनाव और अशांति फैलाने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास किया गया है.

Supriya Shrinate and Neha Singh Rathore
भाजपा प्रतिनिधि मंडल (ETV Bharat Chhattisgarh)

भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने भड़काऊ और असत्य सामग्री प्रसारित करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2), 196, 197 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. पुलिस प्रशासन से पोस्ट्स के डिजिटल साक्ष्य, मूल मेटा डेटा और अपलोडिंग विवरण को सुरक्षित करते हुए भ्रामक हैंडलर्स और इसके पीछे की साजिश की तकनीकी जांच करने का आग्रह किया गया. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एवं संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस प्रकार की भ्रामक सामग्री को तत्काल हटाने व संबंधित हैंडल्स पर रोक लगाने की मांग भी की गई है.

भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को ठेस पहुंचाना और सुनियोजित तरीके से समाज में तनाव पैदा करना अक्षम्य अपराध है. पार्टी ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष और त्वरित जाँच कर दोषियों के खिलाफ विधिसम्मत कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया है.

प्रतिनिधि मंडल में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक, डॉ. किरण बघेल, राजीव चक्रवर्ती, प्रदेश मीडिया सह संयोजक राहुल राय, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष कृतिका जैन, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अर्पित सूर्यवंशी, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष राहुल राव, युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी वासु शर्मा शामिल थे.

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