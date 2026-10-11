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डूंगरपुर में अरावली के संरक्षण और विकास पर मंथन, हाई पावर्ड कमेटी ने हितधारकों से लिए सुझाव

डूंगरपुर में अरावली संरक्षण पर संवाद में मौजूद अधिकारी ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: अरावली पर्वतमाला को बचाने के साथ क्षेत्रीय विकास का रास्ता कैसे निकले, इसे लेकर रविवार को डूंगरपुर में मंथन हुआ. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर गठित हाई पावर्ड कमेटी ने हाउसिंग बोर्ड स्थित अंबेडकर भवन में संवाद में अरावली क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और स्थानीय लोगों की जरूरतों पर चर्चा की. कमेटी ने विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेकर संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.