डूंगरपुर में अरावली के संरक्षण और विकास पर मंथन, हाई पावर्ड कमेटी ने हितधारकों से लिए सुझाव
वन क्षेत्रों और जलागम क्षेत्रों के संरक्षण के साथ खनिज आधारित गतिविधियों और स्थानीय समुदायों की आजीविका से जुड़े मंथन के प्रमुख विषय रहे.
Published : October 11, 2026 at 7:27 PM IST
डूंगरपुर: अरावली पर्वतमाला को बचाने के साथ क्षेत्रीय विकास का रास्ता कैसे निकले, इसे लेकर रविवार को डूंगरपुर में मंथन हुआ. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर गठित हाई पावर्ड कमेटी ने हाउसिंग बोर्ड स्थित अंबेडकर भवन में संवाद में अरावली क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और स्थानीय लोगों की जरूरतों पर चर्चा की. कमेटी ने विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेकर संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.
हाई पावर्ड कमेटी की अध्यक्ष एवं इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन देहरादून की महानिदेशक कंचन देवी ने बताया कि वन क्षेत्रों और जलागम क्षेत्रों के संरक्षण के साथ खनिज आधारित गतिविधियों और स्थानीय समुदायों की आजीविका से जुड़े मंथन के प्रमुख विषय रहे. अरावली क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के सामने आ रही चुनौतियों और विकास की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया.
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हितधारकों के सुझावों पर जोर : कमेटी ने स्थानीय परिस्थितियों को समझने के लिए लोगों और विभिन्न हितधारकों के सुझावों पर जोर दिया. अरावली क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखने जैसे विषयों पर चर्चा हुई. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए संरक्षण से जुड़े पहलुओं को समझने का प्रयास किया गया.
ये पहुंचे डूंगरपुर: इससे पहले कंचन देवी की अगुवाई में कमेटी डूंगरपुर पहुंची. कमेटी में उप वन महानिरीक्षक अमित आनंद, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक डॉ. सुभाष आशुतोष, पूर्व संयुक्त सचिव बृजमोहन सिंह राठौड़, सेवानिवृत्त निदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार शर्मा और प्रो. जगदीश कृष्णास्वामी शामिल थे. संवाद कार्यक्रम में जिला कलेक्टर देशलदान, एसपी मनीष कुमार, एडीएम प्रकाशचंद्र रेगर, एसडीएम सोनू कुमार गुर्जर और एएसपी खींवसिंह आदि भी मौजूद थे.
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