ETV Bharat / state

'सरकारी कर्मचारियों को देने होंगे अनुबंध पीरियड के लाभ', SC ने सरकार को दिया 4 महीने का समय

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े कानून पर हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार.

SC upholds Himachal High Court verdict on HP govt employees law
सुप्रीम कोर्ट (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े जिस कानून को कर्मचारियों द्वारा हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के कानून रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की विशेष अनुपालन याचिका खारिज होने के साथ ही कर्मचारियों को सेवा में अनुबंध अवधि का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है. 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों को लागू करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि राज्य सरकार को आदेशों का पालन करने के लिए 4 महीने का समय दिया गया है.

SC ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज करते हुए हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं बनता. हालांकि, मामले की प्रकृति और वित्तीय दायित्व को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से फैसले के अनुपालन के लिए समय की मांग उचित है. ऐसे में शीर्ष अदालत ने आदेश का पालन करने के लिए राज्य सरकार को चार महीने का समय दिया है.

राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती

हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए कर्मचारियों को लेकर आए अदालत के फैसले को लागू करना एक बड़ी चुनौती होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के जिस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है, उसमें हिमाचल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को अनुबंध पीरियड के सभी सीनियरिटी और वित्तीय लाभ देने का फैसला दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले का असर हजारों कर्मचारियों पर पड़ने वाला है. लिहाजा आर्थिक दृष्टि से एक बड़ा बोझ राज्य सरकार पर पड़ने वाला है. राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति के बीच राज्य सरकार के लिए इस आर्थिक बोझ को सहन करना एक बड़ी चुनौती होने वाली है.

ये भी पढ़ें: कर्मचारियों को मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लाभ! राज्य सरकार की SLP खारिज होने पर ये बोले वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव भूषण

ये भी पढ़ें: हिमाचल के अवॉर्डी शिक्षकों के लिए बड़ा बदलाव, अब एक्सटेंशन नहीं, नेशनल और स्टेट अवॉर्ड पर मिलेंगे इतने लाख

ये भी पढ़ें: हिमाचल में शिक्षकों के सम्मान का बदला पूरा सिस्टम, अब सिर्फ वरिष्ठता नहीं, काम बोलेगा, इतने शिक्षकों को मिलेगा पुरस्कार

ये भी पढ़ें: किन्नौर के लिप्पा में मलबा जमा होने पर HC ने जताई चिंता, कोर्ट ने SDRF और NDRF को मामले में बनाया पार्टी

TAGGED:

HIMACHAL HIGH COURT
HP GOVT EMPLOYEES LAW
HP GOVT EMPLOYEES RECRUITMENT ACT
SC ON HC VERDICT ON EMPLOYEES LAW
SC ON HP GOVT EMPLOYEES LAW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.