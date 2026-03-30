ईवीएम से कथित छेड़छाड़ मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, सभी पक्षों को जारी किया नोटिस
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व कांग्रेस उम्मीदवार पीसी शर्मा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी याचिका. कहा, जिस भी ईवीएम में बैटरी 99 फीसदी निकली उसमें हारी कांग्रेस.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 3:47 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम की बैटरी 99 फीसदी निकलने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में काउंटिंग के दौरान भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए थे. हाईकोर्ट से मामला खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में छेड़खानी के मामले में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
99 फीसदी बैटरी को लेकर कोर्ट पहुंचा मामला
कांग्रेस उम्मीदवार पीसी शर्मा की तरफ से सीनियर एडवोकेट विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद पूर्व विधायक पीसी शर्मा ने कहा, 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दिन मॉक पोल से लेकर पूरे दिन वोटिंग हुई. लेकिन जब काउंटिंग के समय मशीन खोली गई तो ईवीएम की बैटरी 99 फीसदी निकली. मशीनों में छेड़खानी को लेकर चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज कराते हुए सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग मांगी गई थी, लेकिन आयोग ने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देने से मना कर दिया.
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मुख्य चुनाव आयोग ने भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देने से इंकार कर दिया था. इस मामले में हाईकोर्ट ने पर्याप्त दस्तावेजी सबूत न होने का हवाला देते हुए मामले को निरस्त कर दिया था. इसके बाद मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को मामले पर संज्ञान लेते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं.
कई सीटों पर हुई इस तरह की गड़बड़ी
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, जिस भी ईवीएम में बैटरी 99 फीसदी निकली उसमें कांग्रेस हारी है. और जहां बैटरी 99 फीसदी से कम पाई गई, वहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह गड़बड़ी सिर्फ मेरी विधानसभा सीट पर ही नहीं हुई, बल्कि लोकसभा चुनाव के दौरान भोपाल लोकसभा सीट पर हुई गिनती के दौरान भी इसी तरह की गड़बड़ी सामने आई थी. कांग्रेस ने इस तरह की गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग के पास लगातार शिकायत की है. यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान में लिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की धांधली विधानसभा चुनाव की हर विधानसभा सीट पर हुई है.