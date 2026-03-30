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ईवीएम से कथित छेड़छाड़ मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, सभी पक्षों को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ( ETV Bharat )