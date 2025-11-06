ETV Bharat / state

झूठा हलफनामा देने पर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, इंदौर के दो पुलिस अधिकारियों को किया तलब

सर्वोच्च अदालत ने झूठे शपथपत्र को गंभीरता से लेते हुए इसे न्यायिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ और गलत सूचना प्रदान करने का मामला बताया.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 8:53 PM IST

इंदौर: सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में झूठा हलफनामा पेश करने के आरोप में इंदौर के एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल और चंदन नगर थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल को फटकार लगाते हुए दोनों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा है.

बता दें इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने पिछले दिनों कालाबाजारी करने के मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की थी. मामले में आरोपी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और कोर्ट को बताया कि पुलिस द्वारा उनके खिलाफ गलत कार्रवाई की गई है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल डीसीपी और चंदन नगर थाना प्रभारी को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं.

चंदन नगर थाना प्रभारी और एडीसीपी को 25 नवंबर को अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने चंदन नगर क्षेत्र के थाना प्रभारी इंद्रमणि पटेल और एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल को 25 नवंबर को स्पष्टीकरण देने के आदेश के साथ ही व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होने को कहा है. बता दें मामला राशन घोटाले के आरोप में पकड़े गए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कराने को लेकर पुलिस की तरफ से अदालत में फर्जी शपथ पत्र पेश करने से जुड़ा है.

न्यायिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ और गलत सूचना प्रदान करने का मामला बताया

पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी के खिलाफ आठ अपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी के खिलाफ केवल चार ही केस सही पाए गए हैं. अदालत ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए इसे न्यायिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ और गलत सूचना प्रदान करने का मामला बताया.

मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित थाना प्रभारी और एडिशनल डीसीपी को 25 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं.

