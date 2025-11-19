ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, हिमाचल में रिजर्व फॉरेस्ट लैंड की होगी जांच, सुक्खू सरकार ने बनाई स्पेशल टीम

हिमाचल प्रदेश में रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर अगर किसी व्यक्ति या संस्था ने कब्जा कर रखा है तो उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, फिर...

Supreme Court strictness reserve forest land in Himachal
हिमाचल में रिजर्व फॉरेस्ट लैंड की होगी जांच (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 4:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: आरक्षित वन भूमि यानी रिजर्व फॉरेस्ट लैंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर सख्त आदेश जारी किए हैं. इसी कड़ी में बहुचर्चित टीएन गोदावर्मन थिरूमुल्पाद बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद हिमाचल सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव की अगुवाई में एक स्पेशल टीम का गठन किया है. इस टीम के गठन को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार की ये स्पेशल टीम हिमाचल में आरक्षित वन भूमि के विभिन्न बिंदुओं पर जांच करेगी.

क्या राजस्व विभाग के स्वामित्व वाली किसी तरह की वन भूमि का किसी निजी व्यक्ति या संस्था को आवंटन तो नहीं किया गया है? क्या वन भूमि का आवंटन वनीकरण या अन्य फॉरेस्ट्री यूज के अलावा अन्य मकसद से तो नहीं किया गया है? यदि ऐसा है तो आवंटित वन भूमि को लेकर सारे पहलुओं पर जांच की जाएगी. सारी रिपोर्ट तैयार कर उसे सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को भेजा जाएगा.

Reserve Forest Land in Himachal to be investigated.
हिमाचल में रिजर्व फॉरेस्ट लैंड की होगी जांच (Notification)

स्पेशल टीम की अगुवाई वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव करेंगे. ये टीम के चेयरमैन होंगे. इसके अलावा राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीम में सदस्य होंगे. टीम के अन्य सदस्यों में वन विभाग के मुखिया यानी पीसीसीएफ, लैंड रिकॉर्ड हिमाचल के निदेशक, जिला वन न्यायवादी सदस्य होंगे. इसके अलावा एडिशनल पीसीसीएफ को टीम का सदस्य सचिव बनाया गया है. मुख्य सचिव के आदेश के बाद अधिसूचना को गजट में नोटिफाई कर दिया गया है. स्पेशल टीम को अगले साल 14 मई तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होगी.

Reserve Forest Land in Himachal to be investigated
हिमाचल में रिजर्व फॉरेस्ट लैंड की होगी जांच (Notification)

स्पेशल टीम रिजर्व फॉरेस्ट लैंड को लेकर अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगी. हिमाचल में रिजर्व फॉरेस्ट लैंड पर यदि किसी व्यक्ति या संस्था ने कब्जा किया होगा तो उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. टीम ये भी फाइंड आउट करेगी कि क्या राजस्व विभाग ने ऐसी जमीन (रिजर्व फॉरेस्ट लैंड) किसी को आवंटित तो नहीं की है? क्या उस जमीन पर फॉरेस्ट्री के अलावा अन्य कोई कमर्शियल गतिविधियां तो नहीं की जा रही हैं?

क्या है टीएस गोदावर्मन बनाम भारत सरकार मामला?

तमिलनाडु से संबंध रखने वाले टीएस गोदावर्मन एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर थे. उन्होंने वर्ष 1995 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर वन भूमि व पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को प्रकट किया. दरअसल, गोदावर्मन नीलगिरि में वनों की कटाई से चिंतित थे. याचिका में वनों के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से उचित आदेश पारित करने का आग्रह किया गया था. साथ ही वन संरक्षण के लिए सभी को नियमों का पालन करने के आदेश जारी करने की भी बात कही गई थी. मुख्य रूप से याचिका वनों के संरक्षण की चिंता को लेकर थी. दिसंबर 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहली बार निर्देश जारी किए थे.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का विस्तार कर उसे देश भर के राज्यों से जोड़ा. सुप्रीम कोर्ट के पहले निर्देश में तब हिमाचल के संदर्भ में उल्लेख किया गया था कि किसी भी सार्वजनिक व निजी वन क्षेत्र में पेड़ काटने की अनुमति नहीं होगी. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट-1980 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाएगा. इस मामले में देश के सभी राज्यों के उनकी परिस्थितियों और वन क्षेत्र के लिहाज से आदेश जारी किए गए थे. फिर उसके बाद मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी 1997 को की गई और बाद में समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में राज्य सरकारों को आदेश जारी किए. अब सुप्रीम कोर्ट के 15 मई 2025 के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश ने रिजर्व फॉरेस्ट लैंड को लेकर स्पेशल टीम का गठन किया है. टीम को अपनी रिपोर्ट मई 2026 तक तैयार करनी है.

ये भी पढ़ें: तीन साल से सूने पड़े हिमाचल के पहले एलिवेटेड हेलीपोर्ट पर छाने वाली है रौनक, नए साल में उड़ान की आस

ये भी पढ़ें: तीसरे बच्चे के जन्म पर भी 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव ले सकती है महिला कर्मचारी, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

TAGGED:

HIMACHAL RESERVE FOREST LAND ISSUE
HP SUKHU GOVT DECISION
SUPREME COURT RESERVE FOREST LAND
हिमाचल में रिजर्व फॉरेस्ट लैंड
RESERVE FOREST LAND IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

सर्दियों में गर्म पानी से नहाएं या ठंडे से? नहाते समय सिर पर ठंडा पानी डालने के क्या हैं खतरे

सर्दियों में रूखी त्वचा और हाथ-पैर फटने की समस्या से है परेशान ? ऐसे करें अपनी देखभाल

हिमाचल में इस बार घटेगी प्रधानों-उपप्रधानों की संख्या, बढ़ेंगे पंचायत समिति-जिला परिषद सदस्य, जानिए ये गणित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.