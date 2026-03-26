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व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पारस सकलेचा की याचिका पर सरकार और CBI से मांगा जवाब

व्हिसल ब्लोअर पारस सकलेचा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में व्यापम मामले की सुनवाई. शपथ पत्र के साथ जानकारी पेश करने के आदेश.

Supreme Court on Vyapam Scam
व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 10:54 PM IST

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रतलाम: मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाला मामले के व्हिसलब्लोअर पारस सकलेचा की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर बड़ा अपडेट सामने आया है. पारस सकलेचा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और राज्य शासन से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सकलेचा की शिकायत पर की गई जांच और चार्जशीट की स्पष्ट जानकारी, विस्तार से उल्लेख करते हुए शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया है. जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन और सीबीआई को अप्रैल तक का समय दिया गया है.

पारस सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका

2009 में व्यापम मामला सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित की गई एसटीएफ और बाद में जांच करने वाली सीबीआई के समक्ष सकलेचा ने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ बयान दिए थे. जिसके आधार पर दोनों ही संस्थाओं ने कार्रवाई नहीं की थी. जिससे असंतुष्ट होकर पारस सकलेचा ने हाईकोर्ट की शरण ली थी. हाईकोर्ट ने सकलेचा की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद
पारस सकलेचा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और शासन से शपथ पत्र के साथ इस मामले की विस्तृत जानकारी दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

पारस सकलेचा की याचिका पर सरकार और CBI से मांगा जवाब (ETV Bharat)

'बड़े लोगों को मामले से बचाने का आरोप'

पारस सकलेचा ने बताया कि "व्यापम घोटाले में 2014 में एसटीएफ ने आम जनता से शिकायत के लिए विज्ञापन दिया था. इसके बाद हमने दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए बयान दिए थे. सीबीआई को फरवरी 2016 और एसटीएफ को फरवरी और जून 2015 में बयान दिए थे. जांच करने वाली दोनों ही एजेंसियों के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े लोगों को इस मामले में बचाया जा रहा है."

VYAPAM WHISTLEBLOWER PARAS SAKLECHA
पारस सकलेचा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका (ETV Bharat)

'217 में से अभी तक सिर्फ 110 चालान ही पेश'

पारस सकलेचा ने बताया कि "सीबीआई ने 217 में से अभी तक 110 चालान ही पेश किए. इस मामले में छोटे लोगों पर कार्रवाई की गई है. सुप्रीम कोर्ट में हमारे द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर अब इन दोनों एजेंसियों से हमारी शिकायत पर की गई कार्रवाई और व्यापम मामले की चार्जशीट सहित विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के साथ दाखिल करने का आदेश दिया है."

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