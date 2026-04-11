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आगरा के 79 साल पुराने राजा की मंडी बाजार को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कमिश्नर-डीएम समेत 8 अफसरों को क्यों दिया नोटिस, जानिए

आगरा: सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने आगरा के राजा की मंडी बाजार में अतिक्रमण हटाने के आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव नगर विकास, आगरा मंडलायुक्त, आगरा डीएम समेत आठ अधिकारियों को अवमानना नोटिस दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने तीन फरवरी 2026 की सुनवाई में जिला प्रशासन को राजा की मंडी बाजार के फुटपाथ और रास्ता कब्जामुक्त कराने का आदेश दिया था. जबकि, जिला प्रशासन अभी तक आदेश की पालना नहीं कर सका है. इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अवमानना याचिका की सुनवाई में सख्त निर्देश दिए हैं. इससे जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन में खलबली मच गई है. इसके साथ ही अब इस अवमानना याचिका पर सुनवाई चार मई को होगी. याचिकाकर्ता अमरजोत सिंह सूरी ने बताया कि इस मामले में डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने दो फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में दिए शपथ पत्र में विवादित भूमि सरकारी बताई है.



क्या है पूरा मामला: बता दें कि शहर की लाइफलाइन एमजी रोड पर स्थित राजा की मंडी बाजार में लाभ चंद्र मार्केट करीब 79 साल पुराना है. राजा की मंडी बाजार में 459 वर्ग गज नजूल भूमि और 626 वर्ग गज नगर निगम की भूमि का पट्टा धर्मचंद्र जैन को हुआ था. यह पट्टे 90 साल का था. जिसमें पट्टे का 30-30 साल में नवीनीकरण कराना था. निगम प्रशासन ने 1980 और 2010 में पट्टे का नवीनीकरण किया. सन 1999 में नजूल भूमि फ्री होल्ड हो गई. सन 2008 में भूमि और किरायेदारी को लेकर विवाद होने पर विवाद बढ़ा. जिसमें सन 2008 से 2025 तक छह से अधिक आगरा में तैनात डीएम और एडीएम प्रोटोकाल ने राजा की मंडी बाजार में स्थित विवादित भूमि की जांच की तो फुटपाथ और रास्ते को सरकारी जमीन मानी. मगर, एक बार भी कार्रवाई नहीं की. अप्रैल 2025 में नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने निगम की भूमि का पट्टा रद किया. जिससे ही जनवरी 2026 में दुकानदार अमरजोत सिंह सूरी यह मामला सुप्रीम कोर्ट ले गये. जिस पर दोनों पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज पेश किए.





डबल बेंच ने सुनाया था फैसला: दुकानदार अमरजोत सिंह सूरी की याचिका पर तीन फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन ने एक अहम फैसला सुनाया. जिसमें जिला प्रशासन को दो सप्ताह में कार्रवाई का आदेश दिया. इस पर ही आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने पांच फरवरी को एक संयुक्त जांच कमेटी गठित की. जिस पर कमेटी में शामिल एडीएम प्रोटोकाल प्रशांत तिवारी, एडीएम नागरिक एवं आपूर्ति अजय नारायण सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने दस फरवरी को राजा की मंडी बाजार में पहुंचकर कई घंटे तक विवादित भूमि की पैमाइश की. कमेटी ने जांच और पैमाइश में पाया कि विवादित भूमि पर दो होटल और 70 दुकानें बनी हैं. दोनों होटल के पिलर भी फुटपाथ और रोड पर बने हैं. संयुक्त कमेटी की जांच में कलक्ट्रेट और तहसील सदर में पुराने नक्शे नहीं मिले. इसके साथ ही इस विवादित जमीन से संबंधित तमाम दस्तावेज भी गायब हैं. इसके बाद चार अप्रैल को याचिकाकर्ता अमरजोत सिंह सूरी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. जिस पर ही शुक्रवार को सुनवाई हुई.



इन्हें दिया गया नोटिस: याचिकाकर्ता अमरजोत सिंह सूरी ने बताया कि शुक्रवार की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजा की मंडी बाजार की भूमि विवाद में यूपी सरकार के प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरु प्रसाद, आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप, आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, एडीएम प्रोटोकाल प्रशांत तिवारी, एडीएम नागरिक एवं आपूर्ति अजय नारायण सिंह, एसडीएम सदर सचिन राजपूत, सहायक नगरायुक्त श्रद्धा पांडेय को अवमानना का नोटिस दिया है.





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