बालको के G9 इमारत निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने एक पक्ष को सुनने के बाद फरवरी में होने वाली अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है.

SUPREME COURT STAYS TREE FELLING
कोरबा बालको पेड़ कटाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 9:28 AM IST

3 Min Read
कोरबा: देश की प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी भारत अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड(Balco) द्वारा बालको क्षेत्र में 9 मंजिला इमारत G-9 का निर्माण किया जाना है. जिसके लिए पेड़ों की कटाई प्रस्तावित है. पेड़ कटाई के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय, कोरबा में प्रेक्टिस करने वाले अधिवक्ता अब्दुल नफीस खान ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसपर एक पक्ष को सुनने के बाद फरवरी में होने वाली अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई है. अब्दुल ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए रिकॉर्ड में 172 पेड़ काटे जाने का जिक्र है जबकि वास्तव में इस स्थान पर 440 पेड़ मौजूद हैं.

पहले कलेक्टर फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

अधिवक्ता अब्दुल ने बताया कि बालको नगर में इंदिरा मार्केट के समीप G-9 आवासीय प्रोजेक्ट के नाम पर दशकों पुराने और धार्मिक मान्यता वाले 440 पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण के खिलाफ उन्होंने सबसे पहले कलेक्टर से शिकायत की थी. लंबे समय तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई. बाद में एसडीएम ने 172 पेड़ों की शिफ्टिंग का आदेश दिया, लेकिन फिर इसे भी निरस्त कर दिया गया. लेकिन पेड़ों की कटाई पर रोक नहीं लगी.

बालको में पेड़ कटाई पर एससी की रोक (ETV Bharat Chhattisgarh)

वकील ने बताया कि इसके बाद वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचे और पेड़ कटाई के खिलाफ जनहित याचिका दायर की. लेकिन इस याचिका को भी खारिज कर दिया गया. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई. इस मामले की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए अगले आदेश तक पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया है.

SUPREME COURT STAYS TREE FELLING
रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग (ETV Bharat Chhattisgarh)

वकील अब्लुल ने बताया कि उन्होंने कोरबा कलेक्टर को भी इस आदेश से अवगत कराया है. यह भी कहा है कि अब भी पेड़ की कटाई पर रोक नहीं लगी है. वहां काम लगातार जारी है. मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 16 फरवरी को होनी है. अधिवक्ता ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने केवल हमारे पक्ष को सुना है. इस मामले में कलेक्टर, छत्तीसगढ़ शासन सहित बालको को पार्टी बनाया गया है. यह आदेश पर्यावरण सहित उन सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है. जो मानते हैं कि विकास के नाम पर प्रकृति की बलि नहीं दी जा सकती.

SUPREME COURT STAYS TREE FELLING
बालको के G9 इमारत निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

पूर्व राजस्व मंत्री ने भी की है शिकायत

बालको का यह प्रोजेक्ट शुरुआत से ही विवादों में है. स्थल चयन के साथ ही पेड़ों की कटाई और अन्य पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को लेकर लगातार शिकायत हुई है. कांग्रेस नेता और पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने भी बालको के इस प्रोजेक्ट की शिकायत केंद्र सरकार से की है. जिनकी शिकायत पर वन विभाग में जांच टीम का भी गठन किया था. इस मामले में कई स्तर पर लगातार शिकायतें हुई हैं. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है.

