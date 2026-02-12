ETV Bharat / state

RERA को लेकर SC की कड़ी टिप्पणी 'बंद कर देनी चाहिए संस्था', मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर लगाई रोक

RERA को लेकर SC की कड़ी टिप्पणी ( ANI )

शिमला: रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority) रेरा कार्यालय शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के मामले में सर्वोच्च अदालत ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है. गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने RERA पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इन्हें समाप्त कर देना चाहिए. दरअसल, सर्वोच्च अदालत हिमाचल में रेरा से जुड़े मामले में राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी. मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगाया है, जिसमें हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के रेरा दफ्तर शिफ्ट करने के फैसले पर रोक लगा दी थी. मामले में अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल 2026 को होनी है. शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को RERA दफ्तर शिफ्ट करने की दी अनुमति