ETV Bharat / state

आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा लड़ सकेंगी चुनाव, सुप्रीम कोर्ट से राहत

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी पूर्व विधायक डॉ. ताजीन फातिमा. ( ETV Bharat )

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब उनके परिवार के लिए भी सियासी रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद आजम खान की पत्नी पूर्व विधायक डॉक्टर ताजीन फातिमा के चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है. बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सात साल की सजा के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके बाद उनकी चुनावी पात्रता को लेकर नई स्थिति बन गई है.

दरअसल, आजम खान के परिवार के लिए पिछले कई साल कानूनी लड़ाई और मुश्किलों से भरे रहे हैं. बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में पूर्व विधायक डॉ. ताजीन फातिमा को भी सात साल की सजा सुनाई गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी है. इस फैसले के बाद उनके चुनाव लड़ने की अयोग्यता का आधार फिलहाल खत्म हो गया है.

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी पूर्व विधायक डॉ. ताजीन फातिमा. (ETV Bharat) वहीं, आजम खान को आज हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद परिवार में राहत का माहौल है. इस पूरे मामले पर डॉक्टर ताजीन फातिमा ने न्यायपालिका और अल्लाह पर अपना भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें पहले भी पूरा यकीन था कि एक न एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा. अदालत से मिला इंसाफ़ - डॉ. ताजीन फातिमा