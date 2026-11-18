आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा लड़ सकेंगी चुनाव, सुप्रीम कोर्ट से राहत
बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में सात साल की सजा पर लगी रोक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 12:32 PM IST
रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद अब उनके परिवार के लिए भी सियासी रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं. वहीं, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद आजम खान की पत्नी पूर्व विधायक डॉक्टर ताजीन फातिमा के चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है. बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सात साल की सजा के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके बाद उनकी चुनावी पात्रता को लेकर नई स्थिति बन गई है.
दरअसल, आजम खान के परिवार के लिए पिछले कई साल कानूनी लड़ाई और मुश्किलों से भरे रहे हैं. बेटे अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में पूर्व विधायक डॉ. ताजीन फातिमा को भी सात साल की सजा सुनाई गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाकर उन्हें बड़ी राहत दी है. इस फैसले के बाद उनके चुनाव लड़ने की अयोग्यता का आधार फिलहाल खत्म हो गया है.
वहीं, आजम खान को आज हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद परिवार में राहत का माहौल है. इस पूरे मामले पर डॉक्टर ताजीन फातिमा ने न्यायपालिका और अल्लाह पर अपना भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें पहले भी पूरा यकीन था कि एक न एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा.
अदालत से मिला इंसाफ़ - डॉ. ताजीन फातिमा
उन्होंने कहा कि न्यायालय ने पहले भी उन्हें इंसाफ दिया था और उसी के तहत आजम खान की जेल से रिहाई हुई थी, लेकिन रिहाई के महज दस मिनट के अंदर ही ईडी ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया था. ताजीन फातिमा ने कहा कि आज फिर हाईकोर्ट से उन्हें इंसाफ मिला है और वह न्यायालय की शुक्रगुजार हैं. उन्होंने इसे सच्चाई की जीत बताया.
ईडी की कार्रवाई पर सवाल पूछे जाने पर ताजीन फातिमा ने कहा कि न्यायालय ने भी इस कार्रवाई को गलत बताया है. वहीं, परिवार के खिलाफ अब भी कई मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष जारी रहेगा और उन्हें न्यायालयों से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद है.
ताजीन फातिमा ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि जो लोग यह समझ रहे हैं कि आजम खान को जिंदगी भर जेल में रखा जा सकता है, उनकी सोच गलत है. परिवार इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा और जीत भी हासिल करेगा.
फिलहाल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत ने आजम खान और उनके परिवार को बड़ी कानूनी राहत दी है. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आजम खान की कानूनी लड़ाई और ताजीन फातिमा की सियासी पारी किस दिशा में आगे बढ़ती है.