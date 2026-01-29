यूजीसी के नए रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मामले पर छात्रों और शिक्षकों ने रखी अपनी राय
13 जनवरी को यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी.
लखनऊ: यूजीसी ने 13 जनवरी को उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी. जिसके बाद यूजीसी कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया. साथ ही यूजीसी के नए रेगुलेशन पर रोक लगा दी.
यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर शैक्षणिक परिसरों से लेकर सड़क तक बहस तेज हो गई थी. शिक्षक संगठनों, कानून के विशेषज्ञों और छात्रों ने इसे लेकर अलग-अलग आशंकाएं जताने लगे थे. ईटीवी भारत से बातचीत में लुआक्टा अध्यक्ष प्रो. मनोज पांडे ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है और यूजीसी संविधान से ऊपर नहीं है. संविधान वर्ग (क्लास) की बात करता है, वर्ण की नहीं. यदि लाभ की बात हो तो वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए. प्रो. पांडे ने कहा कि सत्ता पक्ष के भीतर से ही यूजीसी का विरोध होना इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं खामी है. यदि आवाजें उठ रही हैं तो सरकार को रिव्यू कर सभी वर्गों को संतुष्ट करना चाहिए.
कानून विभाग के शिक्षक प्रो. संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सरकार मूल समस्याओं की जड़ तक नहीं जा पा रही है. उन्होंने दहेज कानून और एससी-एसटी कानूनों के दुरुपयोग के उदाहरण देते हुए कहा कि सिस्टम के रेगुलेशन में समस्या है. यदि किसी छात्र या शिक्षक का उत्पीड़न हो रहा है, तो यह सिस्टम का फेलियर है.
डीएवी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी ने गाइडलाइन के उद्देश्य का समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों के लिए सेफगार्ड जरूरी हैं, लेकिन विधिक संगतियों पर पुनर्विचार होना चाहिए. उन्होंने बताया कि 2012 के कानून में बदलाव कर ओबीसी वर्ग को भी जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है. यह मानना सही है कि एससी-एसटी-ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव हो सकता है, लेकिन गाइडलाइन में भेदभाव और पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट परिभाषा नहीं है.
डॉ. तिवारी ने विरोधाभास की ओर भी इशारा किया. कहा कि एक ओर जाति-आधारित भेदभाव को तीन वर्गों तक सीमित किया गया है. दूसरी ओर लाभार्थी, प्रभावित की परिभाषा में सभी को शामिल किया गया है. साथ ही, झूठी शिकायत की स्थिति में क्या उपाय होंगे, इस पर गाइडलाइन में कुछ नही है.
जेएन पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. दिलीप कुमार पासवान ने कहा कि सरकारी सर्वे में शिकायतों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय है, इसलिए रेगुलेशन की जरूरत थी. एससी-एसटी-ओबीसी छात्रों की सुरक्षा जरूरी है और यह रेगुलेशन स्वागतयोग्य है, लेकिन समान वर्ग के छात्रों की आशंकाओं को भी दूर किया जाना चाहिए. डॉ. पासवान ने राजनीतिक ध्रुवीकरण की आशंका जताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति होने की पूरी संभावना है. क्योंकि भाजपा को लोकसभा चुनाव मैं उत्तर प्रदेश में हार मिली थी. इसलिए शीर्ष नेतृत्व का मंशा हो कि इस तरह के कानून लाने के बाद पीडीए वालों को इकट्ठा किया जा सकता है.
यूजीसी कानून के खिलाफ छात्रों में भी नाराजगी दिखी. के के सी कॉलेज की छात्रा संस्कृति वाजपेई ने कहा कि यह गाइडलाइन विभाजन की भावना को बढ़ावा दे सकती है. हम एकता के साथ चलना चाहते हैं. जनरल वर्ग को पहले भी पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिला और अब यह नियम विकास में बाधा बनेगा.
लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्र शिवम मिश्रा ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि गाइडलाइन प्रथम दृष्टया समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है. यदि एससी-एसटी-ओबीसी को सुरक्षा दी जा रही है और जनरल को बाहर रखा जा रहा है, तो यह भेदभाव नही है तो क्या है. यह ‘डिवाइड एंड रूल’ को बढ़ावा देता है.
कुल मिलाकर, विशेषज्ञों और छात्रों की राय में यूजीसी गाइडलाइन का उद्देश्य सही है, लेकिन परिभाषाओं की अस्पष्टता, दुरुपयोग की आशंका और सभी वर्गों की चिंताओं को संतुलित ढंग से संबोधित किए बिना इसे लागू करना विवाद को गहरा कर सकता है. सरकार से अपेक्षा है कि वह व्यापक संवाद के साथ आवश्यक संशोधन करे, ताकि सुरक्षा और समानता दोनों सुनिश्चित हो सकें.
