गाजियाबाद: UGC के नए नियमों पर "सुप्रीम" रोक के बाद खुशी का माहौल, बांटी गई मिठाइयां

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विवादास्पद नियमों पर रोक लगा दी. इन नियमों को लेकर छात्रों के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा था. इसमें ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के खिलाफ उत्पीड़न होने पर कार्रवाई की बात कही गई थी, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को लेकर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था.

दरअसल, यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यूजीसी के नियम अस्पष्ट है. फिलहाल, 2012 वाले नियम ही जारी रहेंगे. वहीं, यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई जाने के बाद स्वर्ण समाज के लोगों में खुशी का माहौल है. गाजियाबाद के संजय नगर इलाके में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई जाने के बाद लोगों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई.

गाजियाबाद मेंUGC के नए नियमों पर रोक के बाद खुशी का माहौल (ETV Bharat)

विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर बीके शर्मा हनुमान ने बताया,'' यूजीसी के नए नियम से हम बेहद आहत थे. हमने इसी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया. स्वर्ण समाज यूजीसी के नए नियमों को लेकर काफी चिंतित था. सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज को सुना और इस यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी. हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं.''

वैश्य समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीके अग्रवाल ने कहा, ''यूजीसी के नए नियमों को लेकर स्वर्ण समाज में ज्वाला भभक रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. हमें बड़ी राहत मिली है और इसी कड़ी में आज हम एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे हैं. देश को बांटने वाला कोई भी कानून हमें स्वीकार नहीं है.''

अभिषेक गर्ग ने कहा, यूजीसी को लेकर बनाए गए नए नियम भारत सरकार का बहुत ही अविवेकपूर्ण पूर्ण निर्णय था. छात्र जीवन में संस्कार विकसित होते हैं. अगर इस तरह के नियम कानून लागू किए जाएंगे तो छात्र जीवन में इस तरह की विसंगतियां आपस में आएंगे. बिना सोचे समझे सरकार ने इस कानून को थोपने का काम किया था. छात्र जीवन के दौरान मित्रता का भाव उत्पन्न होता है. व्यक्ति मित्रता के इस भाव को जीवन भर सहेजता है. उच्चतम न्यायालय का यूजीसी के नए कानून पर रोक लगाने का जो आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं.''