गाजियाबाद: UGC के नए नियमों पर "सुप्रीम" रोक के बाद खुशी का माहौल, बांटी गई मिठाइयां

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हो सकता है दुरुपयोग.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 29, 2026 at 4:51 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के विवादास्पद नियमों पर रोक लगा दी. इन नियमों को लेकर छात्रों के बीच गुस्सा बढ़ता जा रहा था. इसमें ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के खिलाफ उत्पीड़न होने पर कार्रवाई की बात कही गई थी, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को लेकर ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था.

दरअसल, यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यूजीसी के नियम अस्पष्ट है. फिलहाल, 2012 वाले नियम ही जारी रहेंगे. वहीं, यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई जाने के बाद स्वर्ण समाज के लोगों में खुशी का माहौल है. गाजियाबाद के संजय नगर इलाके में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई जाने के बाद लोगों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई.

विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर बीके शर्मा हनुमान ने बताया,'' यूजीसी के नए नियम से हम बेहद आहत थे. हमने इसी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया. स्वर्ण समाज यूजीसी के नए नियमों को लेकर काफी चिंतित था. सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आवाज को सुना और इस यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी. हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हैं.''

वैश्य समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीके अग्रवाल ने कहा, ''यूजीसी के नए नियमों को लेकर स्वर्ण समाज में ज्वाला भभक रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं. हमें बड़ी राहत मिली है और इसी कड़ी में आज हम एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मना रहे हैं. देश को बांटने वाला कोई भी कानून हमें स्वीकार नहीं है.''

अभिषेक गर्ग ने कहा, यूजीसी को लेकर बनाए गए नए नियम भारत सरकार का बहुत ही अविवेकपूर्ण पूर्ण निर्णय था. छात्र जीवन में संस्कार विकसित होते हैं. अगर इस तरह के नियम कानून लागू किए जाएंगे तो छात्र जीवन में इस तरह की विसंगतियां आपस में आएंगे. बिना सोचे समझे सरकार ने इस कानून को थोपने का काम किया था. छात्र जीवन के दौरान मित्रता का भाव उत्पन्न होता है. व्यक्ति मित्रता के इस भाव को जीवन भर सहेजता है. उच्चतम न्यायालय का यूजीसी के नए कानून पर रोक लगाने का जो आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं.''

UGC के नए नियमों पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया

यूजीसी के नए नियमों को लेकर समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सभी को सम्मान करना होगा.'' उन्होंने कहा कि हम सब का मानना यही है के दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय हो. इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में और 2012 के रेगुलेशन में कमी क्या रही? क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था?. आज साल 2026 में नए रेगुलेशन लाया गया, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून है उसके बाद भी भेदभाव होता है. अन्याय होता है. समय-समय पर इसी को लेकर सड़कों पर आंदोलन होता है.

UGC के नए नियमों पर क्या बोले बिहार के गवर्नर ?
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज गाजियाबाद दौरे पर रहे. इस दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे बलवीर सिंह बेदी की शोक सभा में शामिल हुए. बलबीर सिंह बेदी 1961 बैच के आईपीएस अधिकारी थे. यूजीसी के नए नियमों को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, "सबको अपनी राय रखने का अधिकार है." वहीं, पूर्व आईपीएस विक्रम सिंह ने कहा, "मैं चाहूंगा सुविचारित गाइडलाइंस जारी की जाएं."

क्या है यूजीसी ?

यूजीसी (UGC) का पूरा नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) है. यह देश के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय (Statutory Body) है. इसका मुख्य कार्य देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखना और उन्हें नियंत्रित करना है. यह योग्य यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों को ग्रांट उपलब्ध कराता है.

