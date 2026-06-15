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शहरी निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव में मतदान कर पाएंगे विधायक, HC के स्टे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )