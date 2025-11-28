धर्मांतरण कानून के खिलाफ चौथी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा राज्य सरकार से जवाब

ETV Bharat / state

राजस्थान धर्मांतरण कानून पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को अन्य राज्यों के समान कानूनों से संबंधित याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat File Photo)
जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर बनाए गए राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने इस याचिका को समान मुद्दों को लेकर पूर्व में दायर अन्य याचिकाओं के साथ टैग कर दिया है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका पर दिए.

इससे पूर्व इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ दशरथ कुमार, एम हुफैजा और कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी ने याचिका दायर की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट पूर्व में समय-समय पर राज्य सरकार से जवाब-तलब कर चुका है.

चौथी याचिका में कहा गया कि धर्म परिवर्तन के इन कानून की कई धाराएं मनमानी और अनुचित हैं. वहीं, इनमें संविधान के कई मूलभूत अधिकारों का भी हनन हो रहा है. इसलिए इसे संविधान के विरुद्ध घोषित कर रद्द करना चाहिए. याचिका में कहा गया कि यह कानून व्यक्तिगत आस्था पर सरकारी नियंत्रण लगा रहा है. इसके अलावा इस कानून से पुलिस को भी अत्यधिक दखल देने का अधिकार मिल गया है.

राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किए हैं. वहीं, मामले में यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड के समान कानूनों से संबंधित अन्य याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने को कहा है. एएजी शिवमंगल ने बताया कि पूर्व में दशरथ कुमार ने राज्य सरकार के इस पूरे कानून को चुनौती दे रखी है.

वहीं, एम हुजैफा ने इस कानून की धारा 5(6), 10(3), 12 और धारा 13 को चुनौती दी है. इसी तरह कैथोलिक वेलफेयर सोसायटी ने भी कानून की धाराओं के चुनौती दी है. इन तीनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार से जवाब मांग चुका है.

