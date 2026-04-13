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मिर्जापुर: प्रधानमंत्री को चुनावी प्रचार से दूर रखने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना चाहिए: राकेश टिकैत

प्रधानमंत्री को पद छोड़ कर, बीजेपी कार्यकर्ता बन कर काम करना चाहिए.

राकेश सिंह टिकैत का प्रधानमंत्री पर हमला
राकेश सिंह टिकैत का प्रधानमंत्री पर हमला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 6:13 PM IST

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मिर्जापुर: भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत सोमवार को मिर्जापुर पहुंचे. इस दौरान, उन्होंने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा, कहा, वह देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी की नहीं है.

राकेश टिकैत ने कहा, सुप्रीम कोर्ट देश में एक कानून बनाए, जो व्यक्ती प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए, वह किसी चुनाव या पार्टी में न जाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री चुनाव में बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री का पद छोड़ कर, बीजेपी कार्यकर्ता बन कर काम करना चाहिए.

उन्होंने कहा, आने वाले समय में खाद की भारी समस्या हो सकती है, पुराने पद्धति पर लोगों को लौटाना पड़ेगा. गाय की उपयोगिता को समझना पड़ेगा. जिस तरह से खाप पंचायत ने निर्णय लिया है, उसी तरह से 13वीं का भोज नहीं होगा, बेकार के खर्चे से बचें.

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता व किसान नेता चौधरी राकेश सिंह टिकैत मिर्जापुर के अहरौरा पहुंचे थे. जहां, किसान प्रदेश महासचिव प्रहलाद सिंह की पत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की.

किसान नेता चौधरी राकेश सिंह टिकैत ने कहा, जब कोई सदस्य दुनिया छोड़ कर जाता है, तो पूरा परिवार दुखी होता है, एक तरफ दुख का माहौल होता है, दूसरे तरफ पकवान बन रहा होता है, जो ठीक नही है. 19 तारीख को शोकसभा है, जो खाप पंचायत में निर्णय हुए हैं कि पकवान पर पाबंदी रहेगी, प्रहलाद सिंह ने कहा, इस पर पूर्ण रूप से पाबंदी होनी चाहिए, जो आया है वह जाएगा, बेकार का खर्च हमें बंद करने होंगे, यह गलत परंपरा है, अपने घर जाकर खाएं.

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