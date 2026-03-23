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Teacher Recruitment 2022 : पेपर लीक मामले में RPSC के पूर्व सदस्य कटारा को मिली अंतरिम जमानत रद्द

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 पेपरलीक मामले में अंतरिम जमानत रद्द कर राजस्थान लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को राहत देने से इंकार कर दिया. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कटारा के खिलाफ पांच आपराधिक मामले लंबित हैं और उससे 51 लाख रुपए से अधिक नकदी व 500 ग्राम से अधिक सोना बरामद हुआ. न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को बाबूलाल कटारा की याचिका खारिज कर दी.

कटारा की ओर से कहा कि किसी भी आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता. जांच एजेंसी ने केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप लगाए हैं और उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है. इसके आधार पर कोर्ट ने 9 फरवरी को कटारा को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसे रद्द करने के लिए राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश किया.