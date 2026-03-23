ETV Bharat / state

Teacher Recruitment 2022 : पेपर लीक मामले में RPSC के पूर्व सदस्य कटारा को मिली अंतरिम जमानत रद्द

राजस्थान लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका....

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती-2022 पेपरलीक मामले में अंतरिम जमानत रद्द कर राजस्थान लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को राहत देने से इंकार कर दिया. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कटारा के खिलाफ पांच आपराधिक मामले लंबित हैं और उससे 51 लाख रुपए से अधिक नकदी व 500 ग्राम से अधिक सोना बरामद हुआ. न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को बाबूलाल कटारा की याचिका खारिज कर दी.

कटारा की ओर से कहा कि किसी भी आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता. जांच एजेंसी ने केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप लगाए हैं और उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई है. इसके आधार पर कोर्ट ने 9 फरवरी को कटारा को अंतरिम जमानत दे दी थी, जिसे रद्द करने के लिए राज्य सरकार ने प्रार्थना पत्र पेश किया.

पढ़ें : हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती पेपर लीक प्रकरण में कटारा को जमानत देने किया से इनकार

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. डी. संजय व अधिवक्ता अनीशा रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने तथ्य छिपाकर याचिका पेश की, उसके खिलाफ पांच आपराधिक मामले लंबित हैं और 51 लाख 20 हजार रुपए व 500 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण बरामद हुए. उन्होंने यह भी कहा कि कटारा की ओर से कई बार ट्रायल को स्थगित करवाया गया, जिसकी वजह से ट्रायल में देरी हो रही है. कटारा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में भी मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई.

TAGGED:

SENIOR TEACHER RECRUITMENT 2022
PAPER LEAK
RPSC BABULAL KATARA
अंतरिम जमानत रद्द
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.