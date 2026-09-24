ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में रेंजर की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक मांगा जवाब, तेज हुई शहीद के दर्जे की मांग

अवैध खनन रोकने गए थे रेंजर: घटना 21 सितंबर की देर रात छोटीसादड़ी क्षेत्र के सुकड़ गांव की बताई जा रही है. वन विभाग की टीम को इलाके में अवैध मिट्टी खनन की सूचना मिली थी. सूचना पर रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत वनरक्षक सुरेश मेघवाल सहित टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे. घटनाक्रम के अनुसार टीम ने मिट्टी से भरे डंपर को रोकने का प्रयास किया. इसके बाद डंपर चालक ने वाहन रोकने के बजाय रेंजर की बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में रेंजर गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद उन्हें निंबाहेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. वन विभाग के अनुसार, घटना के दौरान रेंजर ने अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की थी. इसके बाद डंपर चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया. पुलिस अब मुख्य डंपर चालक की तलाश में अलग-अलग जगहों पर दबिश दे रही है.

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रतापगढ़ की घटना राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य से जुड़ी नहीं है और यह अवैध रेत खनन का मामला भी नहीं है. उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस महानिदेशक स्तर पर बात की गई है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है. राज्य सरकार की ओर से मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई.

जयपुर/प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी में अवैध खनन रोकने के दौरान फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत की डंपर से कुचलकर मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राजस्थान सरकार से मामले में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट 6 अक्टूबर तक पेश करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई भी 6 अक्टूबर को होगी. जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के सामने मामले की जानकारी रखी गई. सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी ने प्रतापगढ़ की घटना का उल्लेख किया. इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से अगली सुनवाई पर पूरी तैयारी और मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी के साथ उपस्थित होने को कहा.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. साथ गए वनरक्षक सुरेश मेघवाल की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने मौके से दो डंपर, एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर जब्त किया है. पुलिस ने वाहनों के मालिकों और चालकों को भी डिटेन कर पूछताछ शुरू की है. वहीं जिस डंपर से रेंजर को कुचले जाने की बात सामने आई है, उसके चालक की तलाश जारी है.

इसे भी पढ़ें. कोटपूतली में अवैध खनन के विरोध पर ग्रामीणों पर कथित फायरिंग, हिरासत में आठ लोग, सुलह में जुटा प्रशासन

प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के अनुसार, पुलिस टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. वाहनों को जब्त कर लिया गया है और वाहन मालिकों तथा चालकों से पूछताछ की जा रही है. मुख्य डंपर चालक की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें भेजी गई हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जांच के आधार पर वास्तविक आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

वनकर्मियों में आक्रोश, डीएफओ कार्यालय पर धरना: रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत की मौत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों में आक्रोश है. बुधवार को क्षेत्रीय वन अधिकारी संघ और राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ की ओर से उपवन संरक्षक कार्यालय में धरना दिया गया. वनकर्मियों ने रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत को वन शहीद का दर्जा देने, घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, सख्त कानूनी कार्रवाई और उनकी स्मृति में शहीद स्मारक बनाने की मांग की. संघ की ओर से उपवन संरक्षक के माध्यम से वन राज्य मंत्री संजय शर्मा के नाम ज्ञापन भी दिया गया.

धरना देते वनकर्मी और अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

ज्ञापन में वनकर्मियों ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद वन विभाग के कर्मचारी वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं. वहीं वन अपराधों में शामिल लोग आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. कर्मचारियों ने सुरक्षा और संसाधन बढ़ाने की भी मांग की. संघ पदाधिकारियों ने कहा कि यदि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है , तो वन मंडल प्रतापगढ़ के कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर धरना-प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे.

आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की मांग: रेंजर की मौत के मामले में वन विभाग ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उपवन संरक्षक सुरेश अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर घटना में शामिल सभी आरोपियों की चल-अचल संपत्ति जब्त करने की मांग की है. वन विभाग की ओर से इस मामले में वन अपराध का प्रकरण भी दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई एसीएफ कोर्ट में होगी.

शहीद दर्जे और स्मारक का प्रस्ताव भेजा : डीएफओ सुरेश अग्रवाल के अनुसार, रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत को वन शहीद का दर्जा देने और उनकी स्मृति में स्मारक बनाने के प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को भेजे गए हैं. मंगलवार को रेंजर को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई थी. हालांकि, गार्ड ऑफ ऑनर को ही शहीद का दर्जा दिए जाने के रूप में प्रकाशित किए जाने पर वन विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है कि शहीद का दर्जा देने का प्रस्ताव अलग से भेजा गया है.

वन्यजीव संरक्षण में भी सक्रिय थे प्रताप सिंह: रेंजर प्रताप सिंह चूंडावत की छोटीसादड़ी में करीब दो साल पहले पोस्टिंग हुई थी. वन विभाग के अनुसार वे वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ अजगर, तेंदुए और जहरीले सांपों के रेस्क्यू में भी सक्रिय रहे थे. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका था. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनका नाम राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था.

यह भी पढ़ें: वन विभाग में रेंजर और डीसीएफ के बीच विवाद में BJP नेता भवानी सिंह राजावत की एंट्री, अधिकारी को बता दिया भ्रष्टाचारी

राजस्थान में वनकर्मियों पर हमलों के मामले: अवैध खनन और वन अपराध रोकने के दौरान वनकर्मियों और पुलिस टीमों पर हमले के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं.