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कसोल में रेव पार्टी पर एक्शन न लेने से जुड़ा मामला, SC ने DC-SP को दी राहत, लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश को रखा बरकरार

कसोल रेव पार्टी में ड्रग्स के प्रयोग की सूचना के बाद हाई कोर्ट ने डीसी-एसपी पर सख्त एक्शन के आदेश जारी किए थे.

Kasol Rave Party case
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 4:13 PM IST

3 Min Read
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शिमला: जिला कुल्लू में मिनी इजराइल कहे जाने वाले इलाके कसोल में रेव पार्टी को न रोक पाने के संदर्भ में SC ने जिला के DC व SP को राहत दी है. इस मामले में हिमाचल हाई कोर्ट ने आला अधिकारियों पर मामला दर्ज करने व उनके ट्रांसफर के आदेश जारी किए थे. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई जिसमें कुल्लू के डीसी अनुराग चंद्र शर्मा सहित जिला के एसपी और एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने एक सप्ताह के भीतर तबादला करने के उच्च न्यायालय के निर्देश पर फिलहाल रोक लगा दी है. इस तरह अफसरों को फिलहाल कुछ राहत मिली है. मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यह अदालत हाई कोर्ट के ट्रांसफर वाले आदेश को बरकरार रखती है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पर रोक लगाई जाती है.

हिमाचल सरकार की ओर से कुल्लू के आला अधिकारियों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने दलील दी कि डीसी और एसपी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने पहले ही आवश्यक एहतियाती कदम उठाए थे और संबंधित परिसर से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ. उन्होंने यह भी कहा कि एक डीसी स्तर के अफसर के लिए हर स्थान पर निजी रूप से मौजूद रहना संभव नहीं है. इस पर मुख्य न्यायाधीश की बैंच ने कहा, जिन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, उन्हें कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई थी. इसलिए तबादले के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता. याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि अनुराग चंद्र शर्मा एक रेपुटेशन वाले अधिकारी हैं. इस पर पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश पर रोक लगा दी गई है, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कसोल में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर आयोजित रेव पार्टियों के मामले में प्रशासनिक अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल बताते हुए उनके तबादले और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. मामले में हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन पर कड़ी टिप्पणियां भी की हैं. कसोल में सात जून से चार दिन तक रेव पार्टी हुई थी. इसमें ड्रग्स के प्रयोग की सूचना थी. हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने डीसी, एसपी वी एसडीएम पर सख्त एक्शन के आदेश जारी किए थे. अदालत ने कहा था कि प्रशासन की मौन सहमति के बिना ऐसे आयोजन नहीं हो सकते.

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