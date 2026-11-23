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सुप्रीम कोर्ट का यूपी में 100 साल पुरानी मस्जिद गिराए जाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार

सहारनपुर मस्जिद मामले की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार ( Photo Credit; ETV Bharat )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक सदी पुरानी मस्जिद को गिराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. याचिका में कहा गया था कि यह कार्रवाई 2024 में 'बुलडोजर' मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले में तय किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है.यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया था.

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