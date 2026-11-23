सुप्रीम कोर्ट का यूपी में 100 साल पुरानी मस्जिद गिराए जाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार
सहारनपुर मस्जिद गिराने के मामले में हाईकोर्ट जाने के निर्देश
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 5:34 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक सदी पुरानी मस्जिद को गिराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. याचिका में कहा गया था कि यह कार्रवाई 2024 में 'बुलडोजर' मामले पर आए सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले में तय किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है.यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया था.
पहले हाईकोर्ट जाएं वादी
पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी आदेश के कथित उल्लंघन के हर मामले को सीधे उसके सामने नहीं लाया जा सकता.पीठ ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करने वाला हर मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास वापस नहीं आ सकता.आपको संबंधित उच्च न्यायालय जाना होगा." पीठ ने यह भी कहा कि वह अवमानना की कार्यवाही के दौरान लगाए गए आरोपों की तथ्यात्मक जांच नहीं कर सकती.
जांच को इच्छुक नहीं पीठ
यह पीठ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल के खिलाफ इमरान अहमद द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था.पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इन आरोपों की सीधे जांच करने की इच्छुक नहीं है. पीठ ने याचिकाकर्ता से संबंधित उच्च न्यायालय में जाने को कहा.
राहत नहीं मिले तो आएं SC
बेंच ने कहा कि विध्वंस संबंधी दिशानिर्देशों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए मामले की परिस्थितियों की तथ्यात्मक जांच की आवश्यकता होगी. बेंच ने आगे कहा कि ऐसी जांच संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है. बेंच ने यह भी कहा कि अगर उच्च न्यायालय से जरूरी राहत नहीं मिलती है, तो याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है.
मामले के जल्द निपटारे के निर्देश
पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि उच्च न्यायालय मामले की जांच करने के बाद यह पाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, तो इसके उचित परिणाम होंगे. पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह संबंधित उच्च न्यायालय में जाकर उचित राहत की मांग करे और इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए.
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