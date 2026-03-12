ETV Bharat / state

Rajasthan Panchayat Chunav : पंचायत चुनाव प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, उचित मंच के समक्ष पक्ष रखें

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वह चाहे तो उचित मंच के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है.

Supreme Court order
सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 8:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पंचायत चुनाव में कथित देरी को लेकर दायर याचिका में दखल से इनकार कर दिया है. वहीं, प्रार्थी को छूट देते हुए कहा है कि वह चाहे तो उचित मंच के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बिहारी लाल रणवा की एसएलपी को निस्तारित करते हुए दिया.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंकुर रस्तोगी ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत की चुनाव प्रक्रिया में देरी का प्रयास कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वासन दिया था कि प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूरी कर ली जाएगी. ऐसे में प्रदेश में तय समय मेंं ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाई जाए. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर आवश्यक प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया जारी है.

पढ़ें: कोर्ट के दो फैसले: हाईकोर्ट ने फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्रों पर जताई चिंता, अमरूदों का बाग क्षेत्र में रैलियों पर रोक बरकरार

राज्य सरकार अदालत के आदेशों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही चुनाव की कार्रवाई कर रही है. हालांकि, राज्य सरकार ने यह भी कहा कि चुनाव कराने से संबंधित प्रक्रियाएं कई प्रशासनिक चरणों से गुजरती हैं और इन्हें पूरा करने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनकर कहा कि वह इस स्तर पर मामले में दखल देना नहीं चाहते. ऐसे में याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता है कि यदि उसे अदालती निर्देश के पालन में कोई शिकायत है तो वह उचित मंच के समक्ष जा सकता है.

TAGGED:

PANCHAYAT ELECTIONS IN RAJASTHAN
SLP IN SUPREME COURT
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
SUPREME COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.