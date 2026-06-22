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हिमाचल के जुडिशियल अफसर की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, जानिए क्या है मामला?

जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि ये मामले कॉलेजियम की अपनी समझ और संतुष्टि पर निर्भर करते हैं, और इन पर कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "वैसे भी, ये ऐसे मामले हैं जिनमें आखिरकार हाईकोर्ट के कॉलेजियम की अपनी संतुष्टि मायने रखती है. क्या सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पक्ष से कॉलेजियम से कह सकता है कि आप यह करें, वह करें, या किसी का नाम विचार के लिए लें? ऐसा नहीं किया जा सकता यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है".

इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "कृपया इंतजार करें, देखते हैं कि वहां का (HC) कॉलेजियम क्या करता है? हो सकता है कि आपकी उम्मीदवारी खारिज न हो". उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि याचिकाकर्ता की सेवा के दस साल अभी बाकी हैं और भविष्य में वैकेंसी आएंगी.

वकील बलबीर सिंह ने अपने क्लाइंट की तरफ से कहा, "आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, फिर दस्तावेज देने के लिए 7 दिन का समय देते हैं, और उसका इंतजार किए बिना ही सिफारिश कर देते हैं. साथ ही, मेरे नाम पर बिना विचार किए उसे नजरअंदाजकर देते हैं".

एडवोकेट बलबीर सिंह ने जवाब दिया कि सितंबर 2025 में याचिकाकर्ता को बातचीत के लिए बुलाया गया था और कुछ दस्तावेज जमा करने को कहा गया था, लेकिन मई में, हाईकोर्ट कॉलेजियम ने उनके जूनियर्स के नाम सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए. इस पर जब जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि याचिकाकर्ता का नाम अभी खारिज नहीं किया गया है, तो एडवोकेट सिंह ने कहा कि प्रमोट होने वाले जजों की दो मौजूदा वैकेंसी के लिए जूनियर्स की सिफारिश की गई है.

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट बलबीर सिंह ने तर्क दिया कि सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट कॉलेजियम को याचिकाकर्ता और एक अन्य जज के नामों पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया था. लेकिन याचिकाकर्ता के मामले में ऐसा नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे पता चले कि हाईकोर्ट कॉलेजियम ने याचिकाकर्ता का नाम खारिज कर दिया है.

शिमला: सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. उक्त अधिकारी ने हाईकोर्ट में प्रोमोशन के लिए अपने नाम पर विचार करने की मांग की थी. इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि हाईकोर्ट कॉलेजियम को कोई न्यायिक निर्देश नहीं दिया जा सकता. याचिकाकर्ता अरविंद मल्होत्रा, जो अभी धर्मशाला में फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज हैं, की शिकायत थी कि हाईकोर्ट कॉलेजियम ने उनके जूनियर्स के नाम आगे बढ़ाए, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंज़ूरी दे दी.

न्यायमूर्ति ने आगे कहा, "हम इस चरण पर हाईकोर्ट कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कार्यवाही को लेकर कोई नई मुश्किल या विवाद (Pandora's box) शुरू नहीं करना चाहते". जब याची के वकील बलबीर सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता राज्य में सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे, तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि आप वरिष्ठता में ऊपर हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी सिफारिश की ही जाएगी".

जस्टिस बागची ने बताया कि हाईकोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी है, इसलिए याचिकाकर्ता अब हाई कोर्ट कॉलेजियम के फैसले को चुनौती नहीं दे सकते. "हम समझ सकते थे कि हाई कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पहले पारित न्यायिक आदेश के अनुरूप नहीं है, ऐसा आपको लगता है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश ने उसकी जगह ले ली है. इसलिए आज जो कार्रवाई योग्य है, वह हाईकोर्ट की सिफारिश नहीं है".

जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कॉलेजियम की चर्चाएं "गोपनीय" होती हैं और बैठकों में क्या हुआ, इसे उजागर करने के लिए कोई न्यायिक निर्देश नहीं दिया जा सकता. "ये सभी गोपनीयता के मामले हैं. कॉलेजियम से यह सरकार के पास जाता है, और एक प्रति इस कोर्ट के कॉलेजियम के पास आती है. हम न्यायिक पक्ष से कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? हमें नहीं पता कि उनके नाम को टाला गया है या उस पर पुनर्विचार किया गया है. आप थोड़ा धैर्य रखें और इंतज़ार करें," जस्टिस नागरत्ना ने कहा.

बेंच ने दोहराया कि याचिकाकर्ता के पास "कार्रवाई का कोई आधार" (cause of action) नहीं है. कर्नाटक हाईकोर्ट में अपने अनुभव का जिक्र करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि खाली पदों की संख्या से तीन गुना ज्यादा जजों को बुलाया जाता है. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "अगर 3 खाली पद हैं और नौ लोगों को बुलाया जाता है, तो जिन लोगों की सिफारिश नहीं की जाती, उनके पास कार्रवाई का कोई आधार नहीं होता". सिंह ने फिर से कहा कि मुद्दा यह था कि हाई कोर्ट कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2024 के निर्देश का पालन कर रहा है या नहीं. जस्टिस बागची ने फिर कहा कि अब इसमें कोई दखल नहीं दिया जा सकता. क्योंकि HC कॉलेजियम के प्रस्ताव को SC कॉलेजियम की मंजूरी मिल चुकी है. इसलिए, जस्टिस बागची ने कहा कि चुनौती SC कॉलेजियम के फैसले को दी जानी चाहिए थी. बेंच ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की सलाह दी.

इसके बाद सिंह ने अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई को एक तय समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने जानकारी पाने के लिए RTI आवेदन दायर किया है. बेंच ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के लिए कानूनी उपायों का रास्ता खुला रखेगी, बिना कोई टिप्पणी किए. मामले का निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया गया. "हमने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील की दलीलें विस्तार से सुनी हैं. हमने याचिकाकर्ता की दलीलों और मांगी गई राहत पर भी विचार किया है. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने..."

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