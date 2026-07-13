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सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल मस्जिद विवाद लोक अदालत में भेजा, दोनों पक्षों को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट का आदेश. ( (ANI) )

नई दिल्ली (ANI): सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर-शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी के संभल में विवादित शाही जामा मस्जिद के धार्मिक स्वरूप से जुड़े विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने की संभावना तलाशने के लिए इसे एक स्पेशल लोक अदालत को सौंपा है. 'समाधान' नाम की यह स्पेशल लोक अदालत 21, 22 और 23 अगस्त, 2026 को सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित की जाएगी. कार्यवाही से पहले हिंदू और मुस्लिम पक्षों को प्री-लोक अदालत सुलह कार्यवाही में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट कोऑर्डिनेशन कमिटी के 5 जून के आदेश के अनुसार, चुने गए मामलों को स्पेशल लोक अदालत प्रक्रिया के ज़रिए सुलझाने के लिए सही माना गया है. नोटिस में कहा गया है, 'ध्यान दें कि भारत का माननीय सुप्रीम कोर्ट 'समाधान समारोह' आयोजित कर रहा है, जो 21 अप्रैल, 2026 से शुरू होगा और 21, 22 व 23 अगस्त 2026 को कोर्ट परिसर में स्पेशल लोक अदालत के साथ संपन्न होगा. आपके मामले को स्पेशल लोक अदालत में भेजने और उस पर सुनवाई के लिए उपयुक्त माना गया है.'