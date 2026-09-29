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संभल हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने में मुल्ला अफरोज पर लगा NSA किया रद्द, यूपी सरकार पर लागाया 10 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा में मुल्ला अफरोज़ के ख़िलाफ़ NSA को किया रद्द ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए, मुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA, 1980 के तहत हिरासत को रद्द कर दिया है, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट ने गैर-कानूनी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर जारी करने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारी को मामले से जुड़े अन्य परिस्थितियों पर भी विचार करना चाहिए. सुनवाई में अदालत ने पाया कि मुल्ला अफरोज के मामले में अधिकारियों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, मुल्ला अफरोज संभल हिंसा मामले में आरोपी है.

उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागु की बेंच ने मंगलवार 29 सितंबर को संभल हिंसा मामले में फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रीवेंटिव डिटेंशन यानी एहतियाती हिरासत के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा-जुडिशियल कंफेशन, यानी न्यायालय के बाहर किए गए कथित कबूलनामे को ही एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता है.

मुल्ला अफरोज पर 2024 की संभल हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें मुल्ला अफरोज के खिलाफ जारी डिटेंशन ऑर्डर को सही ठहराया गया था.

संभल में नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें चार लोगों की मौतें भी हुई थी, इसके बाद मुल्ला अफरोज को हिंसा के करीब 54 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था. उसकी गिरफ्तारी पुलिस कस्टडी में दिए गए कथित कबूलनामे के आधार पर हुई थी. हालांकि, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी.

यूपी सरकार पर लागा 10 लाख का जुर्माना (Photo Credit: ETV Bharat)

इसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को मुल्ला अफरोज के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस डिटेंशन ऑर्डर को सही ठहराया. हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुल्ला अफरोज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, पुलिस कस्टडी में कही गई बात को आधार बनाया, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि मुल्ला अफरोज की गिरफ्तारी पुलिस कस्टडी में दिए गए कथित कबूलनामे के आधार पर हुई थी, जो कानून की नजर में मान्य नहीं है.



इसके बाद कोर्ट ने माना कि मुल्ला अफरोज के खिलाफ NSA के तहत की गई कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं थी, इससे पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कई अहम सवाल भी किए थे और NSA लगाने की वैधता पर भी सवाल उठाए थे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की गई NSA की कार्रवाई पर कानूनी सवाल खड़े हुए हैं.



बता दें कि संभल में नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी. हिंसा के बाद पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया था और मुल्ला अफरोज के खिलाफ भी कार्रवाई की थी, मुल्ला अफरोज की ओर से NSA के तहत हुई हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, जिसमें सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NSA जैसे कड़े कानून के इस्तेमाल को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से कई सवाल किए थे. कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि क्या पुलिस हिरासत में कथित तौर पर दिए गए कबूलनामे को किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत में रखने का आधार बनाया जा सकता है.

संभल हिंसा (Photo Credit: ETV Bharat)



इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुल्ला अफरोज पर लगाया गया NSA रद्द किए जाने और उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने की बात सामने आई है. इस फैसले के बाद संभल हिंसा मामले में NSA के इस्तेमाल और निवारक हिरासत के कानूनी आधार को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो सकती है.

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