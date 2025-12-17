ETV Bharat / state

SC के फैसले पर सेब उत्पादक संघ ने जताई खुशी, कहा- ये गरीब बागवानों की जीत

सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि से पेड़ हटाने का आदेश रद्द किया ( File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लाखों सेब बागवानों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई है. 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें वन भूमि पर लगे फलदार पेड़ों को हटाने के निर्देश दिए गए थे. इस फैसले से ऊपरी हिमाचल के हजारों सेब उत्पादकों को सीधा फायदा मिलेगा, जिनकी आजीविका इन बागानों पर निर्भर है. सेब उत्पादक संघ ने फैसले का किया स्वागत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सेब उत्पादक संघ और किसान सभा ने खुशी जताई है. संगठनों ने इसे गरीब और भूमिहीन बागवानों की बड़ी जीत बताया है. उनका कहना है कि यह फैसला उन लोगों के हक में है, जो वर्षों से वन भूमि पर सेब की खेती कर अपनी रोज़ी-रोटी चला रहे हैं. 'संगठित संघर्ष का नतीजा' सेब उत्पादक संघ के नेता संजय चौहान ने कहा, "यह फैसला गरीब बागवानों की संगठित ताकत का परिणाम है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह भूमिहीन और कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करे. अगर राज्य सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो केंद्र सरकार के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए. उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण बताया." आगे भी जारी रहेगी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिमला जिले के नावर में सेब उत्पादक संघ और किसान सभा ने जनसभा का आयोजन किया. इस दौरान नेताओं ने साफ कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह लागू नहीं किया जाता, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा. संगठन का कहना है कि अक्सर आम जनता से जुड़े फैसले समय पर लागू नहीं होते, इसलिए दबाव बनाए रखना जरूरी है.