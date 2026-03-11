सुप्रीम कोर्ट ने सिन्हा लाइब्रेरी अधिग्रहण कानून रद्द किया, बिहार सरकार का 2015 का अधिनियम असंवैधानिक करार
सुप्रीम कोर्ट ने सिन्हा लाइब्रेरीको लेकर अपने फैसले मे कहा- यह मनमाना कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.
Published : March 11, 2026 at 10:23 AM IST
पटना: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बिहार सरकार द्वारा बनाए गए ''श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सचिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (रिक्विजिशन एंड मैनेजमेंट) एक्ट, 2015'' को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह कानून मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है.
SC ने 2024 के उस फैसले को भी रद्द किया: जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सिविल अपील संख्या 13581/2025 (अनुराग कृष्ण सिन्हा बनाम बिहार राज्य) में यह फैसला सुनाया. अपीलकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने पक्ष रखा. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पटना हाईकोर्ट के 29 फरवरी 2024 के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें इस अधिनियम को वैध ठहराया गया था.
राज्य सरकार ने जांच रिपोर्ट पेश नहीं की : अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार ने लाइब्रेरी और संस्थान के अधिग्रहण के लिए कोई ठोस कारण या जांच रिपोर्ट पेश नहीं की. रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि सरकार ने ट्रस्ट या उसके ट्रस्टियों को कभी यह नहीं बताया कि संस्था में किसी प्रकार का कुप्रबंधन या वित्तीय अनियमितता हो रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने संस्था के इतिहास का भी उल्लेख किया : कोर्ट ने कहा कि बिना किसी जांच या ठोस आधार के लगभग एक सदी से संचालित संस्था का अधिग्रहण करना अनुचित और असंगत है. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संस्था के इतिहास का भी उल्लेख किया. अदालत ने कहा कि स्म्त. राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट एवं सचिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना साल 1924 में बिहार के प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्तित्व डॉ. सचिदानंद सिन्हा ने अपनी पत्नी स्म्त. राधिका सिन्हा की स्मृति में की थी. इस संस्थान का उद्देश्य शिक्षा, अध्ययन और सार्वजनिक बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा देना था.
लाइब्रेरी का बेहतर प्रबंधन और विकास सुनिश्चित करना मकसद था : राज्य सरकार का तर्क था कि अधिनियम का उद्देश्य लाइब्रेरी का बेहतर प्रबंधन और विकास सुनिश्चित करना मकसद था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए ट्रस्ट को समाप्त कर संस्था को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में लेना अत्यधिक और अनुपातहीन कदम है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार चाहती तो वित्तीय सहायता, निगरानी या प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से भी संस्था के विकास में मदद कर सकती थी.
अधिकतम एक रुपये तक मुआवजा देने का प्रावधान था : अदालत ने अधिनियम की उस धारा पर भी आपत्ति जताई, जिसमें अधिग्रहण की स्थिति में अधिकतम एक रुपये तक मुआवजा देने का प्रावधान किया गया था. कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान संपत्ति के अधिकार के सिद्धांत के विपरीत है और इसे मनमाना तथा लगभग जब्ती जैसा माना जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अधिनियम रद्द होने के बाद लाइब्रेरी और संस्थान का प्रबंधन फिर से ट्रस्ट को सौंपा जाएगा. हालांकि राज्य सरकार कानून के तहत वित्तीय सहायता, प्रशासनिक सहयोग या नियामक निगरानी जारी रख सकती है.
लंबे समय से चल रहा विवाद: अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि मनमानी विधायी कार्रवाई भी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत असंवैधानिक हो सकती है और ऐसे मामलों में अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार है. यह फैसला बिहार की ऐतिहासिक सिन्हा लाइब्रेरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद का महत्वपूर्ण निष्कर्ष माना जा रहा है.
