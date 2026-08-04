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SC on Pollution : जोजरी, लूनी और बांडी नदियों के प्रदूषण पर 20 सूत्रीय समाधान योजना का प्रस्ताव रखा, 7 अगस्त को फिर सुनवाई

Intro:Body:सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी, लूनी और बांडी नदियों के प्रदूषण पर 20-सूत्रीय समाधान योजना का प्रस्ताव रखा, 7 अगस्त को फिर सुनवाई

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 6:12 PM IST

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जोधपुर/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की जोजरी, लूनी और बांडी नदियों में औद्योगिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 20 सूत्रीय समाधान योजना का प्रस्ताव रखा है. कोर्ट का कहना है कि इसका उद्देश्य दीर्घकालिक समाधान होना चाहिए, जिसमें कोर्ट की लगातार निगरानी की जरूरत न पड़े. इसके लिए मुख्य सचिव को जवाबदेह बनाए जाने के लिए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने सुझाव दिया कि राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए, जिसमें संबंधित सभी एजेंसियां शामिल हों.

यह टास्क फोर्स हाई-पावर्ड कमिटी के साथ काम करेगी और तीन सप्ताह के अंदर 20-सूत्रीय एक्शन प्लान पेश करेगी. 7 अगस्त को वापस सुनवाई भी होगी. मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि तंत्र 'ऑटो मोड' पर काम करना चाहिए, ताकि कोई भी उल्लंघन तुरंत पकड़ा जाए और सुधारात्मक कार्रवाई बिना बार-बार अदालती हस्तक्षेप के हो.

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नदी से दूर कर सकते हैं फैक्ट्रीज : उन्होंने पाली के औद्योगिक क्षेत्र को नदी के किनारे होने पर चिंता जताई और कहा कि लंबे समय में पूरा औद्योगिक क्षेत्र नदी से दूर शिफ्ट करना पड़ सकता है, जिससे शहर के नियोजित विकास के लिए जमीन भी मुक्त होगी. कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिए कि 100 केएलडी से अधिक डिस्चार्ज करने वाले उद्योगों के लिए एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ईटीपी) की लंबित मंजूरी जल्द दी जाए। छोटे उद्योगों को भी इंतजार न करना पड़े.

पढे़ं : जोजरी नदी प्रदूषण मामला : टेक्सटाइल्स उद्योग के मजदूर सड़कों पर, उद्यमियों ने समिति को दिए सुझाव

जोजरी को मिले महत्व : जोजरी नदी को 'मरु गंगा' बताते हुए न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि राज्य को इसे अन्य प्रमुख नदियों जितना महत्व देना चाहिए और स्थायी निगरानी तंत्र बनाना चाहिए. राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीनिवासन ने अदालत को आश्वासन दिया कि राज्य नदी प्रदूषण की गंभीरता स्वीकार करता है और 'जीरो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज' के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने तीन सप्ताह में पाली, जोधपुर और बालोतरा का दौरा कर हितधारकों से बात करके व्यापक एक्शन प्लान पेश करने की अनुमति मांगी.

टेक्सटाइल्स वाले ट्रीटेड पानी काम में नहीं ले सकते तो, नदी में क्यों ? : कोर्ट ने साफ कहा कि टर्शरी ट्रीटेड पानी का भी नदी में एक बूंद डिस्चार्ज नहीं होने दिया जाएगा. लक्ष्य जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होना चाहिए. उद्योगों को पानी का पुनः उपयोग करने को कहा गया. न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, 'नदी बड़ी मुश्किल से सांस लेने लगी है, इसे सांस लेने दो. हम इसे दोबारा मारने की कोई कोशिश नहीं होने देंगे.' सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि स्टील इंडस्ट्रीज वापस पानी काम में लेने को तैयार है, तब कोर्ट ने कहा कि क्या टेक्सटाइल्स वाले ट्रीटेड वाटर काम में लेंगे? जब वो नहीं ले सकते तो नदी में क्यों डालेंगे.

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