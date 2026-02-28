ETV Bharat / state

बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामला: PMAY के तहत होगा सर्वे, 28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

हल्द्वानी: उत्तराखंड के चर्चित बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बीती 24 फरवरी को जो आदेश जारी किया था, वो सामने आ गया है. चार दिन बाद आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में अपलोड की गई है, जिसमें कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं.

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मामला हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित लगभग 30 हेक्टेयर से अधिक सार्वजनिक भूमि पर बसे हजारों परिवारों की बेदखली से जुड़ा है. न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि लगभग 30.040 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर करीब 4,365 मकान बनाए गए हैं, जिनमें 50 हजार से अधिक लोग निवास कर रहे हैं. रेलवे द्वारा नई लाइन बिछाने और परियोजना कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता जताई गई है, जिसके तहत 30.65 हेक्टेयर भूमि पुनर्संरेखण (रियलाइन्मेंट) के लिए जरूरी बताई गई है.

13 परिवारों की जमीन वैध: सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि संबंधित क्षेत्र में 13 परिवार ऐसे हैं, जिनके पास छोटे भूखंडों का वैध स्वामित्व है. यदि परियोजना के लिए उनकी भूमि की आवश्यकता होगी तो विधि अनुसार अधिग्रहण किया जाएगा. हालांकि, कोर्ट ने शेष निवासियों को अतिक्रमणकारी बताते हुए कहा गया कि उन्हें उसी स्थान पर पुनर्वास का अधिकार नहीं है, क्योंकि भूमि रेलवे परियोजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.

छह माह तक प्रति परिवार 2000 रुपये अनुग्रह राशि: भारत संघ और रेलवे प्राधिकरणों की ओर से दायर अनुपालन शपथ पत्र में बताया गया कि प्रत्येक प्रभावित परिवार के मुखिया को संरचनाओं के ध्वस्तीकरण के लिए छह माह तक प्रति माह 2,000 रुपए की अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) दी जाएगी. यह राशि केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से वहन करेंगे.

PMAY के तहत आवेदन का मौका: अदालत ने माना कि बड़ी संख्या में निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अंतर्गत आ सकते हैं. ऐसे में उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आवेदन करने का अवसर दिया जाए. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गतिरोध को अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रखा जा सकता, इसलिए प्रत्येक परिवार की पात्रता का निर्धारण आवश्यक है.

USLSA लगाएगा पुनर्वास शिविर: अदालत ने Uttarakhand State Legal Services Authority (USLSA) को निर्देश दिया है कि 19 मार्च 2026 के बाद संबंधित क्षेत्र में पुनर्वास शिविर आयोजित किया जाए. शिविर में प्रत्येक परिवार के मुखिया को PMAY के तहत आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. सदस्य सचिव स्वयं मौजूद रहेंगे. साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे.