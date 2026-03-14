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रेलूराम पूनिया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में संजीव को 7 अप्रैल को पेश करने का आदेश, आठ लोगों की बेरहमी से हत्या की थी

हिसारः बहुचर्चित रेलूराम पूनिया हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाया. सुनवाई के दौरान संजीव की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को निर्देश दिए कि, वे संजीव को आगामी 7 अप्रैल को अदालत में पेश करें. सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर संजीव की ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उसकी जमानत रद्द करने पर भी विचार किया जा सकता है.

आठ लोगों की बेरहमी से की गई थी हत्याः हिसार के अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने मामले में बताया कि आठ लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी. रेलूराम पूनिया, उनकी पत्नी कृष्णा देवी, भाई सुनील, उसकी पत्नी शकुंतला, बहन प्रियंका, चार साल का लोकेश, दो साल की सिवानी और 45 दिन की प्रीति की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या की थी. उसके बाद बेटी सोनिया कार में बैठाकर संजीव को सुरेवाला चौक तक छोड़ कर आई थी. सुबह सोनिया बाथरूम में बेसुध हालत में मिली थी. उसके मुंह से झाग निकल रहा था. उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था. बाद में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो जघन्य हत्याकांड का खुलासा हुआ था. साल 2004 में कोर्ट ने सोनिया और संजीव को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दोनों की सजा को उम्रकैद में बदला था.