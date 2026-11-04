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निर्मला सप्रे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, 2 महीने में फैसला करें मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष

निर्मला सप्रे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश ( ETV Bharat )

भोपाल: बीना से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश आया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर फैसला करने का आदेश दिया है. मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष उमंग सिंघार ने विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.

दो महीने में विधानसभा सप्रे मामले में फैसला दें