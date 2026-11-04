निर्मला सप्रे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, 2 महीने में फैसला करें मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष
बीना विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्मला सप्रे मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश,मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को 2 महीने में फैसला सुनाने का दिया आदेश. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 2:33 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 2:53 PM IST
भोपाल: बीना से विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश आया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर फैसला करने का आदेश दिया है. मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष उमंग सिंघार ने विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता समाप्त करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.
दो महीने में विधानसभा सप्रे मामले में फैसला दें
बीना से विधायक निर्मला सप्रे की दल बदल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने का अल्टीमेटम दे दिया है. कोर्ट ने मध्य प्रेदश विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया है. ये निर्देश नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता उमंग सिंघार की उस याचिका पर हुए जिसमें उन्होंने निर्मला सप्रे की सदस्यता को समाप्त करने की मांग की थी. वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तंखा की पैरवी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दसवीं अनुसूची (दल-बदल कानून) से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए.
भले ही हाईकोर्ट ने मामले में तात्कालिकता न मानी हो. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की दल बदल कानून के तहत निर्मला सप्रे पर कार्रवाई किए जाने की मांग संबंधित याचिका हाईकोर्ट ने इसके पहले खारिज कर दी थी. तब हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने ये कहा था कि ये मामला ये मामला विधानसभा स्पीकर के पास कानूनी प्रक्रिया में है. इस मामले में जो भी संबंधित पक्ष हैं, उनके बयान दर्ज हो चुके हैं. इसलिए कोर्ट को इस मामले में आदेश देने की जरूरत नहीं है.
संविधान की गरिमा को मजबूत करने वाला आदेश, बोले सिंघार
बीना से कांग्रेस के टिकट पर चुनी गईं विधायक निर्मला सप्रे के दल-बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की गरिमा को मजबूत करने वाला है. हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी याचिका पर सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं. जनता ने निर्मला सप्रे को कांग्रेस के टिकट पर चुनकर विधानसभा भेजा था.
जनादेश के साथ विश्वासघात करने वालों को दल-बदल कानून के तहत जवाबदेह बनाना जरूरी है. हमें विश्वास है कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में जल्द निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय लेंगे और लोकतंत्र में जनता के जनादेश की गरिमा एवं संवैधानिक मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखेंगे.
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2023 के चुनाव में कांग्रेस से चुनाव जीती और बीजेपी में हो गईं शामिल
निर्मला सप्रे मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती थीं. इसके बाद उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी. चुनाव सभा में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी. उस समय कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना गया था. वजह ये कि सप्रे के पहले 9 बार से कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत और छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके थे.