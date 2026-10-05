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किच्छा-सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव मतगणना मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नैनीताल: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना को लेकर जारी सियासी और कानूनी घमासान में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को झटका दिया है. मतगणना रोकने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आगामी सात अक्टूबर को दोनों नगर पालिकाओं की मतगणना कराई जाए. इसके साथ ही अदालत ने शनिवार तक मतगणना से जुड़ी पूरी रिपोर्ट शपथ-पत्र के माध्यम से कोर्ट में दाखिल करने के भी कड़े निर्देश दिए हैं.