किच्छा-सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव मतगणना मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीते दिनों ही किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना तीन हफ्ते के भीतर कराने के आदेश दिए थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 5, 2026 at 7:50 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव की मतगणना को लेकर जारी सियासी और कानूनी घमासान में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग को झटका दिया है. मतगणना रोकने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आगामी सात अक्टूबर को दोनों नगर पालिकाओं की मतगणना कराई जाए. इसके साथ ही अदालत ने शनिवार तक मतगणना से जुड़ी पूरी रिपोर्ट शपथ-पत्र के माध्यम से कोर्ट में दाखिल करने के भी कड़े निर्देश दिए हैं.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीखे सवाल पूछे. अदालत ने टिप्पणी की कि यदि नगर पालिका जैसे स्थानीय चुनाव की मतगणना नहीं कराई जा सकती, तो भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों में वोटों की गिनती कैसे संभव होगी?
दरअसल, किच्छा निवासी अलीना मलिक और अन्य याचिकाकर्ताओं ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. मतदान के दौरान बूथों पर हुए हंगामे और तनाव का हवाला देकर राज्य सरकार ने कानून-व्यवस्था संभालने के लिए मतगणना टालने और दो सप्ताह का अतिरिक्त समय देने की मांग की थी. हालांकि, चुनाव संपन्न होने के एक सप्ताह बाद भी मतपेटियां बंद रहने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए शीर्ष अदालत ने सरकार की अर्जी खारिज कर दी और तय समय सीमा में परिणाम घोषित करने का आदेश दिया. बता दें कि दोनों नगर पालिकाओं को चुनाव बीत महीने ही यानी 22 सितंबर को हुई था.
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