ETV Bharat / state

SC ने उत्तराखंड सरकार से कहा- हजारों एकड़ जमीन खो गई, आप मूकदर्शक बने रहे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश

उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान संरक्षण सचिव को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश, कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश

ENCROACHMENT IN UTTARAKHAND
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By PTI

Published : December 23, 2025 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है. राज्य निवासी अनीता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार और उसके अधिकारी जंगल की ज़मीन पर कब्ज़े को लेकर "मूक दर्शक" बने बैठे हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए केस शुरू किया.

उत्तराखंड में फॉरेस्ट लैंड पर अतिक्रमण पर सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की वेकेशन बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को राज्य में वनों की जमीन पर हुए कब्जों की जांच के लिए एक कमेटी बनाने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के अफसरों को फटकार लगाई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "हमारे लिए यह चौंकाने वाली बात है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारी अपनी आंखों के सामने जंगल की ज़मीन पर कब्ज़ा होते देख मूक दर्शक बने बैठे हैं. इसलिए हमने खुद ही इसका संज्ञान लेते हुए एक केस शुरू कर दिया है.

फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से जांच कराने का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की वेकेशन बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान संरक्षण सचिव को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का निर्देश दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाता है. बेंच ने कहा कि इस मामले में प्राइवेट पार्टियों को किसी भी तीसरे पक्ष का अधिकार बनाने से रोका जाता है और कोई निर्माण नहीं होगा.

अतिक्रमण की गई खाली जमीन पर वन विभाग से कब्जा लेने को कहा: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिहायशी घरों को छोड़कर खाली ज़मीन पर वन विभाग कब्ज़ा करेगा. कोर्ट ने छुट्टियों के बाद कोर्ट खुलने पर सोमवार को मामले की सुनवाई तय की. सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड में जंगल की ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्ज़े से जुड़ी अनीता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
ये भी पढ़ें: अतिक्रमण को लेकर सख्त वन विभाग, इंडस्ट्रियल एरिया के पास बनी मजार पर नोटिस चस्पा, 15 दिन में मांगा जवाब

TAGGED:

SC ORDER ON LAND ENCROACHMENT
SUPREME COURT HEARING ENCROACHMENT
अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई
वन विभाग भूमि अतिक्रमण
ENCROACHMENT IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.