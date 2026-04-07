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मेरठ सेंट्रल मार्केट के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने का आदेश; SC ऑर्डर के बाद फोर्स तैनात

व्यापारी नेता शैंकी वर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए सत्ताधारी दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

मेरठ सेंट्रल मार्केट के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने का आदेश.
मेरठ सेंट्रल मार्केट के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 2:40 PM IST

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मेरठ: सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में 44 प्रतिष्ठानों को सील करने का आदेश दिया है. आदेश का पालन करने के लिए कई थानों की फोर्स भारी लाव-लश्कर के साथ पहुंची. स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से चल रहे 44 प्रमुख प्रतिष्ठानों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया है. इसमें स्कूल, बैंक और अस्पताल जैसे संवेदनशील संस्थान भी शामिल हैं.

​कार्रवाई और विरोध: ​किसी भी अनहोनी या उग्र विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस तैनात की गई हैं. इससे पहले भी प्रशासन एक अवैध कांप्लेक्स को ध्वस्त कर चुका है. इससे व्यापारियों में पहले से ही डर और नाराजगी का माहौल था.

सरकार का बहिष्कार: ​इस कार्रवाई ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है. व्यापारी नेता शैंकी वर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए सत्ताधारी दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने ऐलान किया कि ​व्यापारी अब बाजार में सरकार का बहिष्कार करेंगे. बाजार में समाजवादी पार्टी के झंडे लगाए जाएंगे. ​आने वाले समय में तमाम व्यापारी एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे.

​व्यापारियों का तर्क है कि वह दशकों से यहां अपना व्यवसाय कर रहे हैं. भाजपा के कट्टर वोटर हैं, लेकिन भाजपा सरकार हमें उजाड़ने का काम कर रही है. सबसे ज्यादा टैक्स बाजार से भरा जाता है. इसके बावजूद सरकार व्यापारियों का ध्यान नहीं रख पा रही है. इस तरह अचानक कार्रवाई से हजारों परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है. प्रशासन का कहना है कि वह केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं.

व्यापारियों ने किया विरोध. (Video Credit: ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला: मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने 44 आवासीय भूखंडों में हो रही व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश दिए. इन भूखंड को कभी आवास विकास परिषद की तरफ से आवासीय भूकंड के तौर पर दिया गया था. इनमें स्कूल, नर्सिंग होम और बैंक्वेट हॉल समेत तमाम मार्कट संचालित हो रहे है.

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 44 भूकंड जिनमें व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, उन सभी को सील करने के आदेश दिए हैं. देर शाम को भी अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर आए थे. इसके बाद 44 भवनो में शामिल अस्पतालों से मरीज शिफ्ट करने का दायित्व जिला प्रशासन को दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे स्कूल और अस्पताल सील करने के आदेश दिए हैं. अब इस मामले में सीलिंग की कार्रवाई होनी है.

इससे पहले व्यापारी हंगामा करने लगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी व्यापारी सुनने को तैयार नहीं थे. आवास विकास की टीम का व्यापारियों ने विरोध भी किया. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सोमवार को न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन ने सुनवाई की थी.

इसमें आवास एवं विकास परिषद की ओर से सेंट्रल मार्केट के 860 भूखंड में से 44 ऐसे भवनों की सूची दी गई थी, जिनको लेकर ये दावा आवास विकास परिषद ने किया था कि वह पूरी तरह से व्यवसायिक भवन हैं, जिन पर कार्रवाई होनी है.

इनमें 6 स्कूल, 6 अस्पताल और 4 बैंक्वेट हॉल समेत शोरूम और बाकी दुकानें चल रही हैं. कोर्ट ने निर्णय लेते हुए कहा था कि कहा कि ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की जान जोखिम में है, कोई भी हादसा होता है, तो बच्चों की जान भी जा सकती है.

इसके बाद अदालत ने आवासीय भवनों में दिए गए बिजली कनेक्शन की जानकारी भी मांगी थी. आवासीय भवनों में व्यावसायिक कनेक्शन क्यों दिए गए? इसके लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी को भी जवाब देने के लिए कहा गया था. अदालत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पूछा कि बिजली का कनेक्शन कैसे दिया गया है.

याचिकाकर्ता लोकेश खुराना के वकील तुषार जैन ने इस मामले में बहस की थी. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति परिषद की अन्य योजनाओं में भी है. लोकेश खुराना का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों का दूसरी जगह दाखिला कराने और अस्पतालों में भर्ती मरीजों को अगली सुनवाई तक दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के लिए कहा है.

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