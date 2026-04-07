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मेरठ सेंट्रल मार्केट के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने का आदेश; SC ऑर्डर के बाद फोर्स तैनात

मेरठ सेंट्रल मार्केट के 44 प्रतिष्ठानों को सील करने का आदेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्री नगर के सेंट्रल मार्केट में 44 प्रतिष्ठानों को सील करने का आदेश दिया है. आदेश का पालन करने के लिए कई थानों की फोर्स भारी लाव-लश्कर के साथ पहुंची. स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध किया है. सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से चल रहे 44 प्रमुख प्रतिष्ठानों को तत्काल सील करने का निर्देश दिया है. इसमें स्कूल, बैंक और अस्पताल जैसे संवेदनशील संस्थान भी शामिल हैं. ​कार्रवाई और विरोध: ​किसी भी अनहोनी या उग्र विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस तैनात की गई हैं. इससे पहले भी प्रशासन एक अवैध कांप्लेक्स को ध्वस्त कर चुका है. इससे व्यापारियों में पहले से ही डर और नाराजगी का माहौल था. सरकार का बहिष्कार: ​इस कार्रवाई ने राजनीतिक मोड़ ले लिया है. व्यापारी नेता शैंकी वर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए सत्ताधारी दल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने ऐलान किया कि ​व्यापारी अब बाजार में सरकार का बहिष्कार करेंगे. बाजार में समाजवादी पार्टी के झंडे लगाए जाएंगे. ​आने वाले समय में तमाम व्यापारी एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे. ​व्यापारियों का तर्क है कि वह दशकों से यहां अपना व्यवसाय कर रहे हैं. भाजपा के कट्टर वोटर हैं, लेकिन भाजपा सरकार हमें उजाड़ने का काम कर रही है. सबसे ज्यादा टैक्स बाजार से भरा जाता है. इसके बावजूद सरकार व्यापारियों का ध्यान नहीं रख पा रही है. इस तरह अचानक कार्रवाई से हजारों परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है. प्रशासन का कहना है कि वह केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कर रहे हैं. व्यापारियों ने किया विरोध. (Video Credit: ETV Bharat) क्या है पूरा मामला: मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने 44 आवासीय भूखंडों में हो रही व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश दिए. इन भूखंड को कभी आवास विकास परिषद की तरफ से आवासीय भूकंड के तौर पर दिया गया था. इनमें स्कूल, नर्सिंग होम और बैंक्वेट हॉल समेत तमाम मार्कट संचालित हो रहे है.