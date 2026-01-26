गणतंत्र दिवस : सड़कों पर उतरे स्ट्रीट डॉग लवर्स, संविधान की शपथ लेकर जीवों के प्रति करुणा का दिया संदेश
सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर पुनर्विचार की मांग. डॉग लवर्स राजधानी की सड़कों पर उतरे. सभी जीवों के प्रति करुणाशील व्यवहार की शपथ ली.
Published : January 26, 2026 at 8:22 PM IST
जयपुर: गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर में स्ट्रीट डॉग लवर्स ने एकजुट होकर संविधान और जीवों के अधिकारों के समर्थन में आवाज बुलंद की. सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर पुनर्विचार की मांग को लेकर चल रहे अभियान के तहत सोमवार को जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल मैदान पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम देशव्यापी पहल 'रिपब्लिक फॉर ऑल लाइव्स' के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के मूल मूल्यों को सामने रखते हुए सभी जीवों के प्रति करुणा, सम्मान और सह-अस्तित्व का संदेश देना था.
डॉग समाज का हिस्सा : कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग लवर्स, पशु प्रेमी, समाजसेवी और आम नागरिक शामिल हुए. सभी ने एक स्वर में यह संदेश दिया कि भारत का गणतंत्र केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी जीवों के अधिकार और सम्मान की भावना निहित है. प्रतिभागियों ने संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए अनुच्छेद 51A (g) और 51A (h) के तहत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी जीवों के प्रति करुणाशील व्यवहार की शपथ ली.
इन अनुच्छेदों के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशील रहे और वैज्ञानिक व मानवीय सोच को बढ़ावा दे. प्रदर्शन के दौरान एनिमल लवर संताना खुराना ने संविधान के महान आदर्शों पर जोर देते हुए कहा कि भारत की लोकतांत्रिक पहचान सिर्फ कानूनों और व्यवस्थाओं से नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और सभी जीने योग्य प्राणियों के प्रति सम्मान से भी तय होती है.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने स्ट्रीट डॉग लवर्स को आहत किया है, क्योंकि यह मामला केवल सार्वजनिक सुरक्षा का नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्वों और नैतिक जिम्मेदारियों से भी जुड़ा हुआ है. संताना खुराना ने कहा कि डॉग और अन्य जीव केवल समस्या नहीं हैं, बल्कि समाज का हिस्सा हैं, जिन्हें सम्मान और उचित देखभाल का अधिकार है.
करुणाशील व्यवहार की ली शपथ : कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों ने सामूहिक रूप से संविधान की शपथ ली. इस शपथ के माध्यम से उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण संरक्षण, जीवों के प्रति दया और संवेदनशील व्यवहार को अपनाएंगे. इस मौके पर कई स्कूलों के छात्र, स्वयंसेवी संगठन और एनजीओ भी शामिल हुए, जिन्होंने पोस्टर, नारे और कला प्रस्तुतियों के जरिए जीवन के प्रति सम्मान और संवैधानिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया.
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आयोजन केवल डॉग्स या पालतू जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सामाजिक चेतना को जागृत करने का प्रयास है, जो इंसान और जीव-जंतुओं के बीच समानता, करुणा और न्याय को बढ़ावा देती है. उनके अनुसार भारतीय संविधान के मूल मूल्यों में ही यह भावना निहित है कि हर जीवन मूल्यवान है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए.
पूनम खंडेलवाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि संविधान के आदर्शों को व्यवहार में उतारने का दिन है. 'रिपब्लिक फॉर ऑल लाइव्स' जैसे अभियानों के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि एक सशक्त और संवेदनशील गणतंत्र वही है, जहां हर जीवन-चाहे वह मानव हो या जीव-सम्मान और सुरक्षा के साथ जी सके. उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश हो रही है, जो संभव नहीं. कोर्ट को अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए.