गणतंत्र दिवस : सड़कों पर उतरे स्ट्रीट डॉग लवर्स, संविधान की शपथ लेकर जीवों के प्रति करुणा का दिया संदेश

सड़कों पर उतरे स्ट्रीट डॉग लवर्स ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी जयपुर में स्ट्रीट डॉग लवर्स ने एकजुट होकर संविधान और जीवों के अधिकारों के समर्थन में आवाज बुलंद की. सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर पुनर्विचार की मांग को लेकर चल रहे अभियान के तहत सोमवार को जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल मैदान पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम देशव्यापी पहल 'रिपब्लिक फॉर ऑल लाइव्स' के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के मूल मूल्यों को सामने रखते हुए सभी जीवों के प्रति करुणा, सम्मान और सह-अस्तित्व का संदेश देना था. डॉग समाज का हिस्सा : कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग लवर्स, पशु प्रेमी, समाजसेवी और आम नागरिक शामिल हुए. सभी ने एक स्वर में यह संदेश दिया कि भारत का गणतंत्र केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सभी जीवों के अधिकार और सम्मान की भावना निहित है. प्रतिभागियों ने संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए अनुच्छेद 51A (g) और 51A (h) के तहत प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी जीवों के प्रति करुणाशील व्यवहार की शपथ ली. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) इन अनुच्छेदों के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशील रहे और वैज्ञानिक व मानवीय सोच को बढ़ावा दे. प्रदर्शन के दौरान एनिमल लवर संताना खुराना ने संविधान के महान आदर्शों पर जोर देते हुए कहा कि भारत की लोकतांत्रिक पहचान सिर्फ कानूनों और व्यवस्थाओं से नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और सभी जीने योग्य प्राणियों के प्रति सम्मान से भी तय होती है.