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मसूरी में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हड़कंप, कारोबारियों की बढ़ी टेंशन, जानिए वजह

मसूरी कारोबारियों की चिंता ( ETV Bharat )

स्थानीय निवासी सुधांशु रावत और सभासद पवन थलवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आवासीय संपत्तियों में नियमों के विरुद्ध चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, उनका सवाल है कि मसूरी में मास्टर प्लान, नोटिफाइड-डीनोटिफाइड क्षेत्रों और भूमि उपयोग की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण कारोबारियों के सामने असमंजस बना हुआ है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पृष्ठ संख्या 21 के उपखंड-2 का हवाला देते हुए कहा कि जहां मास्टर प्लान या भूमि उपयोग निर्धारित नहीं है, वहां यथास्थिति बनाए रखने से संबंधित प्रावधान पर भी विचार किया जाना चाहिए. कारोबारियों ने मांग की कि मसूरी की भौगोलिक और नियोजन संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाए.