सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आगरा में भारी वाहनों से हो रही मौतों का मामला; केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को नोटिस, जानें पूरा मामला
भारी वाहनों से हो रहे हादसों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, NHAI और YEIDA से जवाब मांगा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 9:25 PM IST
आगरा: आगरा में नेशनल हाईवे-19 पर भारी वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और लोगों की मौतों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. शुक्रवार को सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता और सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन ने यह मुद्दा उठाया.
उन्होंने कहा कि करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से आगरा का उत्तरी बाईपास चालू होने के बावजूद ऐसे भारी वाहन शहर के बीच से गुजर रहे हैं, जिन्हें आगरा में न तो जाना है और न ही रुकना है. इससे स्कूली बच्चों, मरीजों, पैदल यात्रियों, दोपहिया वाहन चालकों और दूसरे नागरिकों की जान को खतरा बना हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस देने के निर्देश दिए: केसी जैन ने बताया कि उनका अंतरिम आवेदन संख्या 18487/2026 शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं था. इसके बावजूद सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान उन्होंने यह मुद्दा न्यायालय के सामने रखा. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. इनमें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण शामिल हैं. केसी जैन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इस आवेदन पर अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2026 की तारीख तय की है. अब इस मामले में संबंधित पक्षों का जवाब और आगे की न्यायिक कार्रवाई अहम होगी.
घनी आबादी के बीच से गुजरता है नेशनल हाईवे-19: केसी जैन ने बताया कि नेशनल हाईवे-19 आगरा की घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरता है. हाईवे के दोनों ओर आवासीय कॉलोनियां, स्कूल, अस्पताल, बाजार और ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं. सिकंदरा, खंदारी, भगवान टॉकीज, रामबाग और ट्रांस यमुना जैसे इलाकों में भारी वाहनों के साथ स्थानीय यातायात भी चलता है. ऐसे में तेज रफ्तार ट्रकों और कंटेनरों की आवाजाही से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है.
जानलेवा हादसों का भी किया गया जिक्र: सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आवेदन में कई गंभीर सड़क हादसों का उल्लेख किया गया है. इनमें 8 जनवरी 2026 को विजय नगर कॉलोनी के पास हुई दुर्घटना भी शामिल है, जिसमें एक ट्रक सड़क किनारे बनी झोपड़ी पर पलट गया था और तीन लोगों की मौत हो गई थी. आवेदन में अन्य हादसों का भी जिक्र है, जिनमें दो से तीन लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए. इन घटनाओं के आधार पर शहर के बीच से गुजरने वाले भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने की जरूरत बताई गई है.
उत्तरी बाईपास से शहर के बाहर निकाले जा सकते हैं भारी वाहन: केसी जैन के अनुसार, आगरा में भारी वाहनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वैकल्पिक रास्ता पहले से मौजूद है. करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से बना 14 किलोमीटर लंबा आगरा उत्तरी बाईपास 4 दिसंबर 2025 से चालू है. यह यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़कर शहर के बाहर से गुजरने का रास्ता उपलब्ध कराता है. आवेदन के मुताबिक, शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे का संबंधित हिस्सा करीब 34 किलोमीटर लंबा है, जबकि वैकल्पिक मार्ग से भारी वाहन लगभग चार किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करके शहर के बाहर से निकल सकते हैं.
अलग-अलग टोल वसूली को बताया जा रहा है वजह: केसी जैन ने कहा कि उत्तरी बाईपास और यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते पर अलग-अलग टोल वसूला जाता है. उनके मुताबिक, अतिरिक्त टोल से बचने के लिए कई भारी वाहन शहर के भीतर से गुजरना पसंद करते हैं. इससे उत्तरी बाईपास का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने टोल व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने और संबंधित प्राधिकरणों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की मांग की है.
भारी वाहनों के लिए बाईपास का इस्तेमाल अनिवार्य करने की मांग: सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है कि जिन भारी व्यावसायिक वाहनों का आगरा में कोई गंतव्य नहीं है, उनके लिए नेशनल हाईवे-19 से शहर के भीतर गुजरने के बजाय उत्तरी बाईपास और यमुना एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाए. इसके लिए जरूरी सरकारी अधिसूचना जारी करने की मांग भी की गई है. साथ ही, प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट यातायात संकेतक लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है. केसी जैन के मुताबिक, इससे सड़क दुर्घटनाओं के साथ-साथ यातायात जाम, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिल सकती है.
अब 25 नवंबर की सुनवाई पर टिकी नजरें: सुप्रीम कोर्ट की ओर से संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के निर्देश के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई का इंतजार है. सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता को उम्मीद है कि इस मुद्दे पर प्रभावी कदम उठाए जाएंगे. हालांकि, भारी वाहनों की आवाजाही पर कोई अनिवार्य प्रतिबंध लागू होगा या नहीं, यह आगे की न्यायिक प्रक्रिया और संबंधित प्राधिकरणों के रुख पर निर्भर करेगा. अब सबकी नजरें 25 नवंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर हैं.
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