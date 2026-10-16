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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आगरा में भारी वाहनों से हो रही मौतों का मामला; केंद्र सरकार और संबंधित प्राधिकरणों को नोटिस, जानें पूरा मामला

सड़क परिवहन मंत्रालय, NHAI और YEIDA को सुप्रीम कोर्ट ने किया जवाब तलब ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: आगरा में नेशनल हाईवे-19 पर भारी वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और लोगों की मौतों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. शुक्रवार को सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान आगरा के वरिष्ठ अधिवक्ता और सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन ने यह मुद्दा उठाया.

उन्होंने कहा कि करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से आगरा का उत्तरी बाईपास चालू होने के बावजूद ऐसे भारी वाहन शहर के बीच से गुजर रहे हैं, जिन्हें आगरा में न तो जाना है और न ही रुकना है. इससे स्कूली बच्चों, मरीजों, पैदल यात्रियों, दोपहिया वाहन चालकों और दूसरे नागरिकों की जान को खतरा बना हुआ है.

वरिष्ठ अधिवक्ता और सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन. (Video Credit: ETV Bharat) सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस देने के निर्देश दिए: केसी जैन ने बताया कि उनका अंतरिम आवेदन संख्या 18487/2026 शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं था. इसके बावजूद सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई के दौरान उन्होंने यह मुद्दा न्यायालय के सामने रखा. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. इनमें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण शामिल हैं. केसी जैन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इस आवेदन पर अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2026 की तारीख तय की है. अब इस मामले में संबंधित पक्षों का जवाब और आगे की न्यायिक कार्रवाई अहम होगी. घनी आबादी के बीच से गुजरता है नेशनल हाईवे-19: केसी जैन ने बताया कि नेशनल हाईवे-19 आगरा की घनी आबादी वाले इलाकों से होकर गुजरता है. हाईवे के दोनों ओर आवासीय कॉलोनियां, स्कूल, अस्पताल, बाजार और ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं. सिकंदरा, खंदारी, भगवान टॉकीज, रामबाग और ट्रांस यमुना जैसे इलाकों में भारी वाहनों के साथ स्थानीय यातायात भी चलता है. ऐसे में तेज रफ्तार ट्रकों और कंटेनरों की आवाजाही से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. जानलेवा हादसों का भी किया गया जिक्र: सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आवेदन में कई गंभीर सड़क हादसों का उल्लेख किया गया है. इनमें 8 जनवरी 2026 को विजय नगर कॉलोनी के पास हुई दुर्घटना भी शामिल है, जिसमें एक ट्रक सड़क किनारे बनी झोपड़ी पर पलट गया था और तीन लोगों की मौत हो गई थी. आवेदन में अन्य हादसों का भी जिक्र है, जिनमें दो से तीन लोगों की जान गई और कई लोग घायल हुए. इन घटनाओं के आधार पर शहर के बीच से गुजरने वाले भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने की जरूरत बताई गई है.