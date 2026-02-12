सुप्रीम कोर्ट से लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग को लेकर आया बड़ा फैसला, सड़क निर्माण का रास्ता हुआ साफ
सुप्रीम कोर्ट ने लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण पर लगी रोक हटा दी है. स्टे हटने से 18 गांवों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी.
Published : February 12, 2026 at 7:36 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित लालढांग-चिल्लरखाल मोटर मार्ग निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इस सड़क निर्माण पर लगी रोक को हटा दी है. सुनवाई के दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर कर पक्ष रखा. जबकि, नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने उनके वकील के रूप में अदालत में प्रभावी पैरवी की. अदालत के सकारात्मक आदेश के बाद अब लंबे समय से अटकी इस परियोजना का रास्ता साफ हो गया है.
सेंट्रल फॉरेस्ट एरिया से होकर गुजरता है 4.7 किमी हिस्सा: बता दें कि करीब 11.5 किलोमीटर लंबी इस मोटर मार्ग परियोजना का 4.7 किलोमीटर हिस्सा सेंट्रल फॉरेस्ट एरिया से होकर गुजरता है. इसी वन क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्से को लेकर पर्यावरणीय स्वीकृतियों और आपत्तियों के कारण निर्माण कार्य लंबे समय से बाधित था. मामले में पहले पर्यावरण संबंधी चिंताओं को देखते हुए निर्माण पर रोक लगाई गई थी, जिससे क्षेत्रीय जनता को सालों तक असुविधा झेलनी पड़ी.
यह सड़क कोटद्वार क्षेत्र को सीधे लालढांग से जोड़ती है. जो हरिद्वार व मैदानी इलाकों तक पहुंच को सुगम बनाती है. वर्तमान में लोगों को लंबा और घुमावदार रास्ता तय करना पड़ता है, जिससे समय और ईंधन दोनों की अतिरिक्त खपत होती है. बरसात के मौसम में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है, जब वैकल्पिक मार्गों पर भूस्खलन और जलभराव की समस्या होती है.
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की ओर से लंबे समय से इस सड़क को ऑल वेदर रोड के रूप में विकसित करने की मांग की जा रही थी. ग्रामीणों का कहना था कि सड़क के अभाव में स्वास्थ्य सेवाओं, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच प्रभावित होती है. आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
सांसद अनिल बलूनी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर इंटरवेंशन एप्लीकेशन के माध्यम से क्षेत्रीय जनहित का पक्ष रखते हुए कहा कि यह सड़क केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की जीवन रेखा है. अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्टे को समाप्त कर दिया, जिससे निर्माण कार्य फिर से शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है.
18 गांवों के 40 हजार से ज्यादा की आबादी को मिलेगा फायदा: इस निर्णय से करीब 18 गांवों और 40 हजार से ज्यादा की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा. सड़क निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. कृषि और दुग्ध उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी. पर्यटन की संभावनाएं भी मजबूत होंगी. साथ ही छात्रों को स्कूल और कॉलेज तक सुरक्षित व नियमित आवागमन की सुविधा मिलेगी.
राजनीतिक दृष्टि से भी यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मामला लंबे समय से जनभावनाओं से जुड़ा रहा है. राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन अब वन स्वीकृतियों से जुड़े बाकी प्रक्रियात्मक पहलुओं को जल्द पूरा कर निर्माण कार्य को गति देने की तैयारी में हैं.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को क्षेत्र के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि निर्धारित मानकों और पर्यावरणीय नियमों का पालन करते हुए सड़क निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा, जिससे पहाड़ और मैदान के बीच संपर्क और ज्यादा मजबूत हो सकेगा.
स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने बताया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय: कोटद्वार विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि यह केवल एक सड़क नहीं, बल्कि कोटद्वार और आसपास के समस्त ग्रामीण अंचलों के लिए जीवन रेखा है. पिछले चार सालों से वो लगातार इसे लेकर प्रयासरत थीं.
इसके लिए उन्होंने शासन स्तर पर लगातार संवाद किया. साथ ही संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया. सुप्रीम कोर्ट में इस वाद से संबंधित प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करवाई. उनके सतत प्रयासों और प्रतिबद्धता की वजह से आज यह सकारात्मक आदेश पारित हो सका है.
