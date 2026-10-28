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विजयपुर विधानसभा सीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, ढाई घंटे चली बहस, कभी भी आ सकता है आदेश

विजयपुर विधानसभा सीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित ( ETV Bharat )

श्योपुर: विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहे निर्वाचन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को करीब ढाई घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के मामले में सभी की निगाहें शीर्ष अदालत के निर्णय पर टिकी हैं और आने वाले दिनों में कभी भी फैसला सामने आ सकता है.

विजयपुर विधानसभा सीट का यह विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है. लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.