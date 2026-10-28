विजयपुर विधानसभा सीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, ढाई घंटे चली बहस, कभी भी आ सकता है आदेश
श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट पर चल रहे निर्वाचन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस के बाद फैसला रखा सुरक्षित. धीरज कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 7:58 PM IST
श्योपुर: विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रहे निर्वाचन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को करीब ढाई घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के मामले में सभी की निगाहें शीर्ष अदालत के निर्णय पर टिकी हैं और आने वाले दिनों में कभी भी फैसला सामने आ सकता है.
विजयपुर विधानसभा सीट का यह विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है. लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
ढाई घंटे तक चली कानूनी जिरह
विजयपुर सीट के निर्वाचन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है. करीब ढाई घंटे तक चली सुनवाई के दौरान मामले को लेकर दलीलें पेश की गईं. इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. फैसला सुरक्षित रखे जाने का मतलब है कि अदालत ने फिलहाल निर्णय सुनाने के लिए अगली तारीख या समय को लेकर तत्काल घोषणा किए बिना आदेश बाद में सुनाने का निर्णय लिया है. हालांकि फैसला कब सुनाया जाएगा, इसकी तारीख कोर्ट ने फिलहाल घोषित नहीं की है.
हाईकोर्ट के फैसले से शुरू हुआ विवाद
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 मार्च को विजयपुर विधानसभा सीट के निर्वाचन को लेकर फैसला सुनाते हुए मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था. इसके साथ ही रामनिवास रावत को निर्वाचित घोषित किया था. इसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई.
19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा को अंतरिम राहत देते हुए विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन मतदान करने और विधायक के तौर पर भत्ते एवं वित्तीय लाभ प्राप्त करने पर रोक लगाई गई थी. अब शीर्ष अदालत में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखे जाने से इस विवाद का अगला चरण बेहद महत्वपूर्ण हो गया है.
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किसके पक्ष में आएगा फैसला
विजयपुर की राजनीति में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा या उसमें बदलाव करेगा या कोई अन्य कानूनी व्यवस्था तय करेगा. फिलहाल इन सभी संभावनाओं पर अंतिम स्थिति स्पष्ट नहीं है. अदालत के आदेश के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के बीच चल रहे निर्वाचन विवाद की आगे की दिशा क्या होगी.