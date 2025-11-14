देवघर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर महादेवन, बैद्यनाथ धाम में परिवार संग की पूजा
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर महादेवन परिवार के संग देवघर पहुंचे. वहां बैद्यनाथ धाम में पूजा की. मौके पर डीसी और एसपी मौजूद रहे.
Published : November 14, 2025 at 1:18 PM IST
देवघर: जिले के बाबा मंदिर में आए दिन वीआईपी और खास लोग पूजा करने पहुंचते हैं. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर महादेवन भी देवघर पहुंचे हैं. देवघर पहुंचने के बाद जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने उनका स्वागत किया.
जस्टिस आर महादेवन गुरुवार देर शाम को ही देवघर पहुंच गए थे और रात्रि विश्राम के बाद वह सुबह में मंदिर पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने के नाते मंदिर में प्रोटोकॉल का भी विशेष ख्याल रखा गया. मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कराए गए. जस्टिस आर महादेवन के पूजा करने के दौरान थोड़ी देर के लिए आम लोगों को पूजा करने से रोक दिया गया था.
जस्टिस आर महादेवन के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं, दोनों ने पहले तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से संकल्प किया, फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर पूरे देश और अपने जनों के बेहतर भविष्य की कामना की. पूजा करने के बाद देवघर के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरव कुमार ने न्यायाधीश को सम्मान देते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट की.
पूजा के बाद न्यायाधीश महादेवन को सर्किट हाउस में विश्राम के लिए लाया गया. जहां से वह देर शाम तक देवघर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे. जस्टिस महादेवन के आने से पहले ही पुलिस कर्मियों की तैनाती मंदिर परिसर में कर दी गई थी. जिले के सभी पदाधिकारी मंदिर में मौजूद थे, उन्हें न्यायाधीश के आगमन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया था. वहीं बिहार में मतगणना को देखते हुए सुरक्षा को लेकर सर्किट हाउस और एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे. इसलिए जिला प्रशासन पूरे शहर में विशेष निगरानी बनाकर रखी हुई है.
ये भी पढ़ें- बोकारो में लुगू बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था से भक्त खुश
आज मेरे बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला है जनता पर भरोसा है- सोमेश चंद्र सोरेन
बिहार चुनाव में झारखंड सरकार के मंत्री के बेटे लड़ेंगे चुनाव, कहलगांव प्रत्याशी ने बैधनाथ धाम में टेका माथा!