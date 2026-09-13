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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर कुमार ने बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर भोलेनाथ की पूजा की, सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर कुमार ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

Judge Chandrashekhar Kumar
आरती करते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर कुमार. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 5:14 PM IST

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देवघर:सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर कुमार ने रविवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर विधि-विधान के साथ भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की. पूजा के बाद उन्होंने भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती भी की. इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे.

दरअसल, बैद्यनाथ मंदिर पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मंदिर के प्रशासनिक भवन में बैठाया गया, जहां मंदिर के पुजारियों ने संकल्प कराया और विधि-विधान से पूजा कराई. बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त ने बताया कि पूजा के बाद न्यायाधीश को गर्भगृह ले जाया गया, जहां सरदार पंडा की मौजूदगी में उन्होंने बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक किया और पूजा-अर्चना की.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सुरक्षा को देखते हुए पूजा के दौरान कुछ समय के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी. इसके कारण मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई और उन्हें कुछ देर इंतजार करना पड़ा. हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आम श्रद्धालुओं ने भी प्रशासन का सहयोग किया. पूजा-अर्चना के बाद न्यायाधीश चंद्रशेखर कुमार देवघर सर्किट हाउस पहुंचे. सर्किट हाउस में कुछ देर रुकने के बाद वे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए और वहां से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए.

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सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर कुमार को संकल्प कराते पंडा. (फोटो-ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर कुमार शनिवार को ही देवघर पहुंच गए थे. प्रोटोकॉल के तहत एयरपोर्ट पर देवघर के डीसी सौरभ कुमार भुवानिया और एसपी प्रवीण पुष्कर ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया. इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से उन्हें देवघर की धार्मिक पहचान से जुड़ा पारंपरिक शिवलिंग का फोटो फ्रेम भी भेंट किया गया.

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