हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला, 10 दिसंबर को आ सकता है फैसला! फोर्स को किया गया डायवर्ट

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी के बनभूलपुरा की 30 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि में सुप्रीम कोर्ट आज अपना अंतिम फैसला सुना सकता था, जिसको लेकर प्रशासन ने एतिहात के रूप में तैयारी कर ली थी. लेकिन किन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 10 दिसंबर रखा गया है. ऐसे में तैनात की गई फोर्स को अन्य जगह डायवर्ट किया गया है. इसके अलावा जिले के बाहर से आई फोर्स को भी वापस किया जा रहा है. इतना ही नहीं, धारा 170 बीएनएस के तहत हिरासत में लिए गए 23 अराजकतत्वों को भी नियम के अनुसार रिहा किया जा रहा है.

हल्द्वानी के बनभूलपुरा 30 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि पर अब सुप्रीम कोर्ट 10 दिसंबर को अपना संभावित फैसला सुना सकता है. संभावना जताई जा रही थी कि आज सुप्रीम कोर्ट 30 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि पर फैसला सुना सकता है. जिसको लेकर प्रशासन ने अपनी सभी तैयारी कर ली थी. बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई पूर्व की घटनाओं से सबक लेते हुए पुलिस फोर्स ने संभावित फैसला आने के तहत क्षेत्र को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था. क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 पुलिस अधीक्षक, 4 पुलिस उपाधीक्षक, 8 निरीक्षक, 28 उपनिरीक्षक, हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल 80, पीएसी की 2 कंपनी और 1 सेक्शन इसके अतिरिक्त फायर टेंडर, टियर गैस यूनिट, बज्र वाहन आदि समेत अन्य फोर्स तैनात की गई थी.