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हाई पावर कमेटी का अरावली दौरा: नोडल अधिकारी नियुक्त न होने से भड़के गहलोत, सरकार की नीयत पर उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( ETV Bharat File photo )

जयपुर: अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और संरक्षण से जुड़े मुद्दों के अध्ययन के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई हाई पावर कमेटी 6 से 10 अगस्त तक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अरावली क्षेत्र का दौरा करेगी. भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली समिति पर्यावरण, जल संसाधनों, जैविक विविधता, खनन गतिविधियों, भूमि उपयोग और स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़े पहलुओं का जमीनी आकलन करेगी. आईसीएफआरई ने 27 जून को भेजा पत्र: वहीं, कमेटी का दौरा तय होने के बावजूद सरकार की ओर से अभी तक इस मामले में नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं के जाने को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं और इसकी निंदा की है. गहलोत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हाई पावर कमेटी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान की अरावली क्षेत्र का दौरा करेगी. यह अरावली के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर है, परंतु चिंता का विषय यह है कि आईसीएफआरई की ओर से 27 जून को पत्र भेजे जाने के बावजूद भी राज्य सरकार ने अभी तक नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किया है जो निंदनीय है." इसे भी पढ़ें- जोधपुर में अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला, बोले- ऐसा कुशासन कभी नहीं देखा