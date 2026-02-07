ETV Bharat / state

कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में विजय शाह ने फिर की क्षमा याचना, 9 फरवरी को है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर अशोभनीय टिप्पणी करने का मामला. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले विजय शाह ने फिर मांगी माफी.

COLONEL SOFIA QURESHI VS VIJAY SHAH
कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में 9 फरवरी को है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 4:29 PM IST

इंदौर: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान देकर फंसे मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्षमा याचना की है. इस मामले में 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है. इस सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करना है.

विजय शाह पर हुई एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में हुई पिछली सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को 2 सप्ताह के अंदर अभियोजन का फैसला लेने के आदेश दिए थे. इसके लिए सरकार ने मामले में कार्यवाही के लिए समय मांगने का फैसला किया है, जिसे लेकर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, जिस पर 9 फरवरी को सुनवाई होगी.

सुनवाई से पहले विजय शाह ने फिर की क्षमा याचना

कर्नल सोफिया मामले में विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. 9 फरवरी को इस मामले में फिर सुनवाई होना है. इससे पहले शनिवार को इंदौर में मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर इस मामले में क्षमा याचना की है.

उन्होंने कहा "मैंने पहले भी कहा और आज फिर दोहरा रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देशभक्ति की उत्तेजना और आवेश में मेरे द्वारा जो बयान दिया गया उसमें मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी. भारतीय सेना और सेना के अधिकारियों को लेकर भी मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी. मुझे इस घटना से सबक मिल गया है और भविष्य में मेरे द्वारा ऐसी गलती नहीं होगी. मैं कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना और आप सभी से एक बार फिर अंतःकरण से माफी मांगता हूं."

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले विजय शाह ने फिर मांगी माफी (ETV Bharat)

विजय शाह ने की थी अशोभनीय टिप्पणी

भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग की थी. इस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारतीय सेना के पराक्रम और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के बारे में मीडिया को बताया था. इसके बाद मंत्री विजय शाह ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की थी.

मंत्री विजय शाह के इस बयान के बाद प्रदेश समेत देश भर में हंगामा हुआ और इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सबसे पहले उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए थे और महू थाने में इस मामले से जुड़ी एफआईआर दर्ज की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले को जानिए

इस मामले में सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जारी थी लेकिन बाद में विजय शाह द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर पिछले साल से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. मंत्री विजय शाह ने माफी मांगने का हवाला देकर एफआईआर रद्द करने को लेकर याचिका लगाई थी. इसके बाद सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने मामले में एसआईटी गठित की थी और एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विजय शाह के बयानों की जगह उन लोगों के बयान होने चाहिए, जिनकी भावनाएं उनके बयानों से आहत हुई हैं, जिसपर एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट पेश की थी.

माफी मांगने पर सुप्रीम कोर्ट ने की थी टिप्पणी

इस मामले में 19 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया था कि मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है. इस पर कोर्ट ने कहा था कि यहां कोई माफीनामा मौजूद नहीं है. माफीनामा पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि "माफी मांगने में अब बहुत देर हो चुकी है. साथ ही टिप्पणी की थी कि उनके द्वारा ये किस तरह की माफी मांगी जा रही है?

अभियोजन शब्द का क्या होता है अर्थ

अभियोजन ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था पर राज्य द्वारा औपचारिक रूप से अपराध का आरोप लगाया जाता है और उसे मुकदमे के लिए पेश किया जाता है. इसमें अदालत में सबूत और तर्क के साथ यह साबित करना होता है कि आरोपी ने अपराध किया है. आपराधिक मामले में अभियोजन शब्द का मतलब अदालत में विवाद के निपटारे की प्रक्रिया या आपराधिक अदालत में शिकायत दर्ज करने वाले पीड़ित पक्ष से होता है.

