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चंबल सेंचुरी में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकारों को कड़ी फटकार

अवैध रेत खनन पर स्वत संज्ञान रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कर रही सुनवाई. सीसीटीवी-जीपीएस से निगरानी के निर्देश, पालन के लिए पेश करें हलफनामा.

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चंबल सेंचुरी में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 6:49 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर: बीते दिनों मुरैना में रेत माफिया द्वारा वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर की हत्या के बाद अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. सर्वोच्च अदालत ने सख्त लहजे में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को निर्देशित किया है कि, चंबल अभ्यारण्य के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में प्रदेश सरकारों को अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे और खनन वाहनों में जीपीएस लगवाने होंगे. साथ ही चेतावनी भी दी है कि, अगर इन हालातों में सुधार ना हुआ तो अदालत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध और अर्ध सैनिक बलों की तैनाती जैसे सख्त कदम उठायेगी.

चंबल में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

ग्वालियर चंबल अंचल खासकर चंबल अभयारण्य में बढ़ रहे अवैध रेत खनन, परिवहन और इससे होने वाले जलीय जीवों पर खतरे को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत भी चिंतित है. ऐसे मामलों को लेकर अब सुप्रीम अदालत ने सख्ती अपना ली है और शुक्रवार को चंबल सेंचुरी में अवैध रेत खनन को लेकर स्वतः संज्ञान रिट याचिका के तहत आदेश जारी किया है कि, राज्य सरकारें (मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश) अवैध खनन को लेकर हालात सुधारें.

सीसीटीवी के जरिए करानी होगी ड्यूल मॉनिटरिंग, चूक पर होगी कार्रवाई

सुप्रीम अदालत ने कहा कि, राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां ऊंचे पोल पर हाई डेफिनिशन रिजाल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जाएं. जिनकी रियलटाइम मॉनिटरिंग और लाइव फीड संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ ही जिले के वन अधिकारी की सीधी निगरानी में हो.

इस व्यवस्था के बाद भी अगर कोई मामला सामने आता है तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों को उन पर सख्त कार्रवाई करना होगी. ये उनकी जिम्मेदारी होगी वे स्व विवेक से त्वरित कार्रवाई कर टीम भेजे और कठोर कदम उठायें. यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को न्यायालय की अवमानना का दोषी माना जाएगा. क्योंकि महज सीसीटीवी कैमरा लगा दें काफी नहीं है, उनकी सतत निगरानी भी होनी चाहिए. राज्य सरकारों को भी इन निर्देशों के पालन में एक हलफनामा सर्वोच्च अदालत को देना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी

पिछली सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने इसी साल मुरैना और उससे पहले राजस्थान के धौलपुर में हुई वन आरक्षकों की हत्या पर भी नाराजगी जताई. कोर्ट ने अधिकारियों को लताड़ते हुए कहा था कि, अगर राज्य मशीनरी अधिकारियों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं कर पा रही तो इनका अस्तित्व ही क्या है?

'रेत माफिया से निपटने नहीं हैं हथियार'

राज्य सरकार ने भी एक हलफनामे के जरिए शीर्ष अदालत को बताया कि, जिम्मेदार अधिकारियों के पास चंबल के रेत माफिया से निपटने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं हैं. जिस पर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने सख्ती से निर्देश दिए हैं कि, पुलिस और वन विभाग की संयुक्त गस्त दल बनाए जाएं और उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया जाए.

स्वत संज्ञान रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कर रही सुनवाई

स्वतः संज्ञान रिट याचिका पर सुनवाई कर रही सर्वोच्च अदालत में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की डबल बेंच ने चंबल अभयारण्य और अंचल में रेत माफिया द्वारा अवैध उत्खनन और इसके लिए बनाए गए स्ट्रक्चर जैसे पुल, रास्ते आदि और रेत निकालने से हो रहे गड्ढों और व्यापार के लिए खुलेआम नदी से रेत खनन पर भी चिंता जताई है.

इस व्यापक स्तर पर हो रहे रेत खनन से नदियों, जलीय जीवों के साथ आसपास के क्षेत्र में भी सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है. कोर्ट ने सवाल किया कि, "चंबल क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन हो रहा है और यह सब अधिकारियों की नाक के नीचे चल रहा है, ये अधिकारी अंधे हो चुके हैं क्या?"

इस पूरे मामले पर सुनवाई के साथ शीर्ष अदालत ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्देश को परिपालन हर हाल में सुनिश्चित हो. इसके लिए प्रभावी और व्यावहारिक उपाय तलाशें, कोर्ट ने कहा है कि, चंबल अभ्यारण्य के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र से समझौता नहीं किया जा सकता है.

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