हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव मामला, 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव के मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है. राज्य में पंचायत चुनाव करवाने के मामले में 13 फरवरी 2026 को सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी. हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की है. जिस पर 13 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करेगा.

इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने 9 जनवरी को इस मामले पर अपना फैसला सुनाया था. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को प्रदेश में 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने के आदेश दिए थे. अब इसी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.

आपदा प्रबंधन अधिनियम का हवाला देते हुए SC पहुंची राज्य सरकार

राज्य की कांग्रेस सरकार का तर्क है कि हिमाचल प्रदेश को बरसात में भारी आपदा का सामना करना पड़ा. प्रदेश में रेस्टोरेशन का काम अभी भी जारी है. सरकार का तर्क है कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है. ऐसे में फिलहाल चुनाव टालने की जरूरत है. राज्य सरकार का तर्क है कि पंचायती राज विधानसभा का कानून है जबकि आपदा प्रबंधन संसद का. ऐसे में विधानसभा का कानून संसद के कानून के ऊपर नहीं हो सकता. इसके अलावा राज्य सरकार का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए समय पर्याप्त नहीं है. ऐसे में राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.