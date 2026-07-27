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विजय शाह मामले में मध्य प्रदेश सरकार की चुप्पी, 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित मामले में 7 अगस्त को सुनवाई, SIT के रिपोर्ट सौंपने के बाद भी सरकार ने नहीं सौंपी कंप्लाइंस रिपोर्ट.

SUPREME COURT VIJAY SHAH CASE
सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह मामले की सुनवाई (ANI)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की अधिकारी को लेकर दिए गए विवादित मामले में सुनवाई अब तक पूरी नहीं हो सकी है. इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी ने पिछले साल अगस्त में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिसे अगले माह पूरा एक साल हो जाएगा. अब इस मामले में 7 अगस्त को फिर सुनवाई होने जा रही है. हालांकि एसआईटी रिपोर्ट सौंपे जाने के एक साल बाद भी सरकार कम्पलाइंस रिपोर्ट को लेकर चुप्पी साधे हुए है. सरकार ने अभी तक इस मामले सुप्रीम कोर्ट में कम्पलाइंस रिपोर्ट नहीं सौंपी है. 7 अगस्त के पहले सरकार को यह रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी.

24 जुलाई को नहीं हो सकी सुनवाई

मंत्री विजय शाह मामले में सुनवाई 24 जुलाई को होनी थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. अब यह सुनवाई 7 अगस्त को होने जा रही है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ऑफिस रिपोर्ट से सामने आया है कि अब तक सरकार द्वारा कोर्ट में कम्पलाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है. 8 मई 2026 को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कम्पलाइंस रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई थी.

कोर्ट ने कहा था कि अब बहुत हो गया. सुप्रीम कोर्ट के राज्य सरकार को 19 जनवरी के आदेशों का पालन करने और चार सप्ताह में कम्पलाइसं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे. उधर इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने कोर्ट से विजय शाह मामले में नरम रूख अपनाने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए विजय शाह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था.

एसआईटी ने अगस्त 2025 में सौंपी थी रिपोर्ट

ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई 2025 में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह ने अंबेडकर नगर के रायकुंडा गांव में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2025 को मंत्री विजय शाह को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई. साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे. गठित की गई एसआईटी ने इस पूरे मामले की जांच कर बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट 19 अगस्त 2025 को कोर्ट को सौंप दी थी.

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