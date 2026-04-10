ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट में होगी मुरैना होमगार्ड मामले की सुनवाई, 1 करोड़ मुआवजा और शहीद का दर्जा देने की मांग

सुप्रीम कोर्ट में होगी मुरैना के वनरक्षक हरिकेश गुर्जर की हत्या मामला की सुनवाई,हरिकेश को शहीद का दर्ज और परिवार को मुआवजा देने की मांग.

HARIKESH GURJAR MURDER CASE IN SC
सु्प्रीम कोर्ट में होगी वन रक्षक मर्डर केस की सुनवाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 6:31 PM IST

|

Updated : April 10, 2026 at 6:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मुरैना में वन रक्षक की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है. राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में अवैध रेत उत्खनन के एक लंबित मामले में याचिका दायर की गई थी. जिसमें हरिकेश गुर्जर का भी मामला उठा. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर अगले हफ्ते सुनवाई होगी. इधर कर्मचारी संगठन मृतक वन रक्षक हरिकेश गुर्जर को शहीद का दर्जा दिए जाने के साथ उनके आश्रितों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं. हालांकि इस मामले में आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान अगले हफ्ते सुनवाई

अब मुरैना में वन रक्षक की हत्या का ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेगा. असल में सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में अवैध रेत उत्तखनन से जुड़े मामले में याचिका दायर की गई थी. जिसमें फिर वन रक्षक हरिकेश गुर्जर की हत्या का मामला भी उठा. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में ये मामला उठा. जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी.

कर्मचारी नेता ने उठाई मांग (ETV Bharat)

वन रक्षक को शहीद का दर्जा और 1 करोड़ मुआवज़ा देने की मांग

मुरैना में अवैध रेत परिवहन को रोकने में जान गंवा चुके वन रक्षक विनौद कोरी को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है. इसके साथ ही ये डिमांड भी कि मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए. कर्मचारी संगठनों ने प्रधान मुख्य संरक्षक को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है. मुरैना में वन रक्षक हरिकेश गुर्जर की ट्रैक्टर से की गई हत्या के बाद कर्मचारी संगठनों में रोष है.

Harikesh family 1 Cr Compensation
1 करोड़ मुआवज़ा देने की मांग (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पाण्डे ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र भी लिखा है. उन्होंने कहा कि मृतक वन रक्षक हरिकेश गुर्जर को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए. वन रक्षक एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी था. वन संपदा की रक्षा करते हुए उनकी हत्या हुई है, इसलिए विभाग की ओर से तत्काल वन रक्षक के परिवार को एक करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और अनुकम्पा नियुक्ति दी जानी चाहिए. उन्हें एक देशभक्त की तरह वन संपदा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहूति दी है, इसलिए जरुरी है कि उन्हे शहीद का दर्जा भी दिया जाए.

Morena forest guard murder Case
वन रक्षक को शहीद का दर्जा देने की मांग (ETV Bharat)

वनरक्षक के हत्यारों की कब होगी गिरफ्तारी

उधर मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ ने इस मामले में अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी ना हो पाने को लेकर भी रोष जताया है. हालांकि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई है, लेकिन अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है. आरोपी ड्राइवर विनोद कोरी है. जो कि घटना को अंजाम देने के बाद से ही भाग गया था. कर्मचारी नेता अशोक पाण्डे का कहना है कि संगठन मांग करता है कि अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए."

इसलिए बेखौफ होता जा रहा है रेत माफिया

रेत माफिया इस कदर बेखौफ हैं कि इसी साल में इस घटना को मिलाकर हर महीने रेत माफिया की ओर से वन रक्षकों पर हमले हुए हैं. वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे बताते हैं "नौकरी में रहते हुए अब तक करीब 59 वन कर्मी मारे जा चुके हैं. हर बार यही होता है कि उनके परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति मिल जाती है. मुआवजा मिल जाता है. वन विभाग की जवाबदारी खत्म समझिए.

असल में जो बड़ी समस्या है वो ये है कि अपराधियों को सजा दिलवाने में वन विभाग कोर्ट में परिजनों की कोई कानूनी मदद नहीं करता. जाहिर है इस वजह से एक तरफ तो ऐसी घटनाओं में इंसाफ नहीं हो पाता और दूसरी तरफ रेत माफिया बेखौफ होता जा रहा है.

Last Updated : April 10, 2026 at 6:47 PM IST

TAGGED:

MORENA FOREST GUARD MURDER CASE
SUPREME COURT HARIKESH GURJAR CASE
HARIKESH FAMILY 1 CR COMPENSATION
HARIKESH GURJAR MARTYR STATUS
HARIKESH GURJAR MURDER CASE IN SC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.