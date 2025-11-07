ETV Bharat / state

बगैर जमाबंदी व होल्डिंग के हो सकती है जमीन की खरीद-बिक्री, पटना हाई कोर्ट का फैसला SC में रद्द

सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को झटका लगा है. अदालत ने बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 के 7वें-8वें संशोधन को रद्द कर दिया-

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 7, 2025 at 10:23 PM IST

3 Min Read
पटना : सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया हैं, जिसमें ये कहा गया था कि बगैर जमाबन्दी व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के 10 अकटूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में किये गये संशोधन नियम (vii) और (viii) को भी निरस्त कर दिया है.

पटना हाई कोर्ट का आदेश निरस्त : सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर विस्तार से जांच करे और केंद्र, राज्यों और अन्य सभी हितधारकों के साथ-साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करे. कोर्ट की ओर से उजागर किए गए मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करे.

2019 में राज्य सरकार ने बनाई ती नियमावली : जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने समीउल्लाह की ओर से दायर एसएलपी (सीविल) पर सुनवाई के बाद अपना 34 पन्ने का फैसला दिया. आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा और अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 10 अकटूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन कर एक नया नियम (vii) और (viii) जोड़ दिया है.

जमाबंदी व होल्डिंग मामला : इसके तहत जमीन की खरीद बिक्री और दान तभी हो सकती हैं, जब जमीन बेचने वाले व दान देने वाले के नाम से जमाबन्दी/होल्डिंग कायम हो. कानून में राज्य सरकार के संशोधन के बाद किसी भी जमीन को बेचने या दान करने के लिए डीड का निबंधन तभी हो सकेगा, जब तक कि जमीन बिक्री करने वाले या जमीन को दान करने वाले के नाम से जमीन का जमाबंदी व होल्डिंग कायम हो.

क्या थे नियम : निबंधन नियमावली में किये गये संशोधन के बाद निबंधन पदाधिकारी अचल संपत्ति के बिक्री/दान के लिये पेश दस्तावेज का निबंधन कराने के पूर्व उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि जमीन बिक्री/दान करने वाले के नाम से जमीन की जमाबंदी/होल्डिंग कायम है. जमाबंदी/होल्डिंग के नहीं होने पर निबंधन से इंकार कर सकते थे.

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC में रिट : 9 अकटूबर को निबंधन नियमावली में किये गये संशोधन को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सही करार देते हुए संशोधन को चुनौती देने वाली आधे दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने अपने 21 पन्ने के फैसला में राज्य सरकार के संशोधन को सही करार दिया था

हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने संशोधन आदेश पर 13 मई 2024 को रोक लगाते समय कहा था कि संशोधन के तिथि के बाद किये गए जमीन निबंधन इस केस के अंतिम फैसला पर निर्भर करेगा.

TAGGED:

जमीन की खरीद बिक्री
PATNA HIGH COURT
HOLDING AND JAMABANDI
बिहार निबंधन नियमावली
SUPREME COURT

