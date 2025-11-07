ETV Bharat / state

बगैर जमाबंदी व होल्डिंग के हो सकती है जमीन की खरीद-बिक्री, पटना हाई कोर्ट का फैसला SC में रद्द

पटना : सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया हैं, जिसमें ये कहा गया था कि बगैर जमाबन्दी व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती. साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के 10 अकटूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में किये गये संशोधन नियम (vii) और (viii) को भी निरस्त कर दिया है.

पटना हाई कोर्ट का आदेश निरस्त : सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से अनुरोध किया कि वह इस मुद्दे पर विस्तार से जांच करे और केंद्र, राज्यों और अन्य सभी हितधारकों के साथ-साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करे. कोर्ट की ओर से उजागर किए गए मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करे.

2019 में राज्य सरकार ने बनाई ती नियमावली : जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने समीउल्लाह की ओर से दायर एसएलपी (सीविल) पर सुनवाई के बाद अपना 34 पन्ने का फैसला दिया. आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा और अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 10 अकटूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन कर एक नया नियम (vii) और (viii) जोड़ दिया है.

जमाबंदी व होल्डिंग मामला : इसके तहत जमीन की खरीद बिक्री और दान तभी हो सकती हैं, जब जमीन बेचने वाले व दान देने वाले के नाम से जमाबन्दी/होल्डिंग कायम हो. कानून में राज्य सरकार के संशोधन के बाद किसी भी जमीन को बेचने या दान करने के लिए डीड का निबंधन तभी हो सकेगा, जब तक कि जमीन बिक्री करने वाले या जमीन को दान करने वाले के नाम से जमीन का जमाबंदी व होल्डिंग कायम हो.