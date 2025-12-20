ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट में अपील पर मेरिट के आधार पर फैसला ले हाईकोर्ट

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में अजमेर दरगाह में हुए बम ब्लास्ट मामले को राजस्थान हाईकोर्ट भेज दिया. शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से कहा कि वह पीड़ितों की अपील में हुई देरी को नजरअंदाज कर मामले के गुण-दोष यानी मेरिट के आधार पर निर्णय करे. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश अजमेर दरगाह के खादिम और मामले के शिकायतकर्ता सैयद सरवर चिश्ती की याचिका पर दिए.

शिकायतकर्ता सरवर चिश्ती ने आरोपियों को बरी करने और दो अभियुक्तों को सजा की मात्रा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने साल 2022 में इन अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अपील दायर करने में 90 दिन से अधिक की देरी हुई है. एनआईए एक्ट के तहत इस देरी को माफ नहीं किया जा सकता. चिश्ती ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी.

पढ़ें:अजमेर: कलेक्ट्रेट और दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, सर्च ऑपरेशन जारी