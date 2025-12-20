ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: अजमेर दरगाह बम ब्लास्ट में अपील पर मेरिट के आधार पर फैसला ले हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने साल 2022 में अपीलों को खारिज कर दिया था कि अपील दायर करने में 90 दिन से अधिक की देरी हुई है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 20, 2025 at 9:11 PM IST

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में अजमेर दरगाह में हुए बम ब्लास्ट मामले को राजस्थान हाईकोर्ट भेज दिया. शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से कहा कि वह पीड़ितों की अपील में हुई देरी को नजरअंदाज कर मामले के गुण-दोष यानी मेरिट के आधार पर निर्णय करे. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश अजमेर दरगाह के खादिम और मामले के शिकायतकर्ता सैयद सरवर चिश्ती की याचिका पर दिए.

शिकायतकर्ता सरवर चिश्ती ने आरोपियों को बरी करने और दो अभियुक्तों को सजा की मात्रा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी. हाईकोर्ट ने साल 2022 में इन अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अपील दायर करने में 90 दिन से अधिक की देरी हुई है. एनआईए एक्ट के तहत इस देरी को माफ नहीं किया जा सकता. चिश्ती ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी.

यह था मामला: 11 अक्टूबर, 2007 को रमजान के दौरान अजमेर दरगाह परिसर में बम धमाका हुआ था. इसमें तीन लोगों की मौत और कई घायल हुए थे. मामले में एनआईए ने जांच कर विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया था. इस पर विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने साल 2017 में भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं लोकेश शर्मा, चन्द्रशेखर लेवे, मुकेश वासानी, हर्षद, नभ कुमार सरकार उर्फ असीमानंद, मेहुल और भरत मोहन रतेश्वर को बरी कर दिया था.

