ETV Bharat / state

व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए राजस्व गांवों को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के नाम पर गांव नहीं बनाया जा सकता.

Supreme Court Order
सुप्रीम कोर्ट. (ETV Bharat file photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 9:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने बाड़मेर जिले के दो राजस्व गांवों के नाम भूमि दान करने वालों के नाम पर रखने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि यह अधिसूचना राज्य सरकार के 20 अगस्त, 2009 के परिपत्र के खिलाफ है. यह परिपत्र किसी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय के नाम पर राजस्व गांव के नामकरण पर रोक लगाती है. जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने यह आदेश भीखा राम की याचिका पर दिए.

मामले के अनुसार राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2020 को एक अधिसूचना जारी कर कई राजस्व गांव बनाए थे. इसमें बाड़मेर जिले के सोहदा गांव की मेघवालों की ढाणी से अलग किए अमरगढ़ और सगतसर गांव भी शामिल थे. अधिसूचना से पहले तहसीलदार ने प्रमाणित किया था कि सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और प्रस्तावित गांव किसी व्यक्ति, धर्म या जाति आदि से जुड़े नहीं है. वहीं बाद में सीमांकन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने यह आपत्ति दर्ज कराई कि अमरगढ़ और सगतसर नाम भूमि दान करने वाले अमरराम और सगत सिंह के नाम पर लिए गए हैं. इसके बाद 2020 की अधिसूचना को हाईकोर्ट की एकलपीठ में चुनौती दी गई.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से डीजे के तबादले से जुड़े मामले में दो सप्ताह में उचित निर्णय लेने को कहा, ट्रेड फेयर पर अधिकारी तलब

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने माना कि दोनों गांवों के नामांकरण में साल 2009 के परिपत्र की अवहेलना की गई है. इसके साथ ही एकलपीठ ने अधिसूचना को रद्द कर दिया. इसके खिलाफ पेश अपील पर खंडपीठ ने एकलपीठ का आदेश रद्द कर दिया. इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द कर दिया.

सहारा कोऑपरेटिव सोसायटी पर हर्जाना: जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने मैच्योरिटी अवधि पूरी होने के बाद भी ग्राहक को एफडी राशि का भुगतान नहीं करने को सेवा दोष मानते हुए सहारा इंडिया व सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी पर 50 हजार रुपए हर्जाना लगाया है. वहीं एफडी की राशि 39.18 लाख रुपए 14 जुलाई 2020 से ब्याज सहित परिवादिया को देने का निर्देश दिया है. आयोग के अध्यक्ष डॉ. सूबे सिंह यादव ने यह आदेश मंजू गोयल के परिवाद पर दिए.

यह भी पढ़ें: नए साल से इवनिंग कोर्ट की कवायद, रिश्वत मामले में कोर्ट ने कहा- संदेह, अपूर्ण साक्ष्य के आधार पर दोषी नहीं ठहरा सकते

परिवाद में अधिवक्ता दीपक ने बताया कि परिवादिया ने विपक्षी की कंवर नगर ब्रांच में 14 जुलाई 2012 को 50-50 हजार रुपए की तीस एफडी करवाई. इनकी कुल राशि 15 लाख रुपए और मैच्योरिटी अवधि 96 महीने की थी, यह 14 जुलाई 2020 को पूरी होनी थी. इसके बाद परिवादिया को 39.18 लाख रुपए मिलनी थी, लेकिन परिवादिया को एफडी की राशि नहीं दी गई. उसने स्थानीय कंवर नगर ब्रांच में संपर्क किया तो उसे लखनऊ ऑफिस में पता करने के लिए कहा. परिवादिया लखनऊ ऑफिस भी गई, लेकिन विपक्षी कंपनी के ऑफिस के कई चक्कर काटने के बाद भी उसकी एफडी की जमा राशि उसे नहीं दी. जिस पर परिवादिया ने विपक्षी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम में परिवाद दायर कर कंपनी से हर्जा-खर्चा सहित जमा राशि दिलवाने का आग्रह किया. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने ब्याज सहित राशि देने के आदेश देते हुए पचास हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है.

TAGGED:

REVENUE VILLAGES
VILLAGE IN NAME OF DONERS
MATTER RELATED TO BARMER
SUPREME COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.